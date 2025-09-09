به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در فضایی سرشار از همفکری و یکدلی در حاشیه سی و نهمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی، قابهایی ماندگار از چهره مهمانان به ثبت رسید. این تصاویر، بیانگر آرامشی عمیق و امیدی مشترک است که در میان شرکتکنندگان این گردهمایی عظیم، موج میزند. هر نگاه و هر حالت چهره، روایتی است از پیوند قلوب و عزم راسخ برای تقریب مذاهب و ساخت آیندهای مبتنی بر صلح و تفاهم. این پرترهها، نمادی گویا از وحدت درونی و آرامش برآمده از یکرنگی مسلمانان جهان است.
۱۸ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۷
کد خبر: 1725177
عکس : حسین یاراحمدی
