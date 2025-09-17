گزارش تصویری | مهاجرت مردم غزه از شمال به جنوب

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی حملات شدید ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق شمالی نوار غزه و صدور هشدارهای تخلیه اجباری، موج جدیدی از مهاجرت اجباری در این منطقه آغاز شده است. هزاران فلسطینی، با در دست داشتن اندک وسایل شخصی، با خودرو یا به‌صورت پیاده از طریق خیابان رشید به سمت جنوب غزه در حال حرکت هستند. این جابجایی گسترده در شرایطی صورت می‌گیرد که زیرساخت‌های شهری به‌شدت آسیب دیده و وضعیت انسانی در منطقه بحرانی گزارش شده است. منابع محلی از ازدحام جمعیت در مسیرهای خروج و کمبود امکانات اولیه خبر می‌دهند.

