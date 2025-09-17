پادشاه اسپانیا: بحران انسانی غزه غیرقابل تحمل است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فیلیپه ششم پادشاه اسپانیا در سفر به مصر، بحران انسانی در نوار غزه را «غیرقابل تحمل» توصیف کرد و نسبت به شرایط فاجعه‌بار منطقه هشدار داد.

وی در دیدار با اعضای جامعه اسپانیایی مقیم مصر گفت: منطقه در شرایطی تراژیک و پرتنش قرار دارد و آنچه در غزه رخ می‌دهد، رنجی غیرقابل وصف برای صدها هزار انسان بی‌گناه است. غزه به‌طور کامل ویران شده است.

پادشاه اسپانیا همچنین به پیامدهای حمله ۷ اکتبر اشاره کرد و گفت که واکنش‌ها به این حمله، منجر به تلفات گسترده و تشدید بحران انسانی شده است.

گفتنی است دولت اسپانیا در ماه مه ۲۰۲۴ به‌طور رسمی کشور فلسطین را به رسمیت شناخت و اکنون به عنوان یکی از منتقدان اصلی اسرائیل در اروپا به شمار می‌رود. این کشور مجموعه‌ای از اقدامات را برای توقف جنگ در غزه اتخاذ کرده و آن را «نسل‌کشی» علیه فلسطینی‌ها توصیف کرده است.

در همین راستا پدرو سانچز نخست‌وزیر اسپانیا، پیشنهاد داده است که اسرائیل تا زمانی که «خشونت‌ها در غزه ادامه دارد»، از تمامی رقابت‌های ورزشی بین‌المللی کنار گذاشته شود.

