گزارش تصویری | ایستگاه صلح و خدمت داوطلبان «حسین کیست؟» در مراسم زیارت لوخان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هر سال در ماه اکتبر، زیارت ۷۰ کیلومتری «لوخان» بزرگترین گردهمایی کاتولیکی آرژانتین است، اما امسال، این رویداد شاهد یک تلاقی قابل توجه بود. داوطلبان سازمان مردمی «حسین کیست؟» پا به این مسیر گذاشتند تا با خدمترسانی به زائرانی که پیاده، این مسیر طولانی را طی میکنند، چهرهای از اسلام را بر پایه عشق و خدمترسانی به نمایش بگذارند. آنها در کنار این فعالیت خیرخواهانه، فرصت را غنیمت شمردند تا پیام امام حسین (ع) و لزوم حمایت از فلسطین را به هزاران شرکتکننده در این مراسم برسانند.
۱۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۱
