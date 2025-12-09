وفاداری نمایندگان آرژانتینی به »فلسطین آزاد« در مراسم سوگند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم ادای سوگند ۱۲۷ نماینده جدید پارلمان آرژانتین، چند تن از آنان از متن سنتی سوگند خارج شده و با اعلام وفاداری به «فلسطین آزاد»، مراسم را به صحنه‌ای سیاسی تبدیل کردند.

دست‌کم چهار نماینده در این حرکت مشارکت داشتند و سازمان اصلی یهودیان آرژانتین در واکنش به این اقدام، شکایت رسمی ارائه کرد.

«نیکولاس دل کانیو» نماینده چپ‌گرا، هنگام سوگند تعهد خود را به «کودکان کشته‌شده در غزه» اعلام کرد. نیستور پیترولا، دیگر نماینده چپ‌گرا، با پوشیدن چفیه فلسطینی به‌عنوان شال، سوگند یاد کرد که «برای پایان دادن به نسل‌کشی صهیونیستی و برای فلسطین آزاد» تلاش خواهد کرد.

رومینا دل بلا، نماینده زن، با پوشیدن پیراهنی با نقش بزرگ هندوانه که به نماد فلسطین بدل شده، اعلام کرد سوگندش «برای حق فلسطین از رود تا دریا» است.

«میریام برگمن» نماینده سوسیالیست یهودی، نیز سوگند خود را «علیه نسل‌کشی در فلسطین» ادا کرد و همزمان به «تهدید آمریکا علیه رئیس‌جمهور ونزوئلا» اعتراض نمود و گفت: «یانکی‌ها از ونزوئلا بیرون بروید».

این اقدامات با واکنش تند نمایندگان ائتلاف رئیس‌جمهور مواجه شد. آنان با فریاد و ناسزا مراسم را قطع کرده و تأکید کردند که سوگند قانون اساسی جای شعارهای سیاست خارجی نیست.

