عکس خبری | درگیری حامیان فلسطین با پلیس پیش از برگزاری مسابقه فوتبال اسرائیل با ایتالیا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پیش از برگزاری دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایتالیا و اسرائیل در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، هزاران نفر در شهر اودینه ایتالیا علیه اسرائیل دست به تظاهرات زدند. معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون «به اسرائیل کارت قرمز نشان دهید»، خواستار محرومیت اسرائیل از حضور در رقابت‌های بین‌المللی ورزشی شدند. آنان اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی در نوار غزه متهم کردند. برخی از شرکت‌کنندگان در اقدامی نمادین برای گرامیداشت یاد قربانیان غیرنظامی، کفن بزرگی را حمل می‌کردند که نام کودکان کشته‌شده در حملات اسرائیل به غزه بر روی آن نوشته شده بود.

کد خبر: 1738846