محکومیت تیراندازی عناصر تروریستی به پدر و پسر شیعه در حمص سوریه + عکس

مرکز مستندسازی نقض حقوق شیعیان در سوریه، جنایت اعضای گروه موسوم به «امنیت عمومی» در محله وادی‌الذهب حمص را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز مستندسازی نقض حقوق شیعیان در سوریه، جنایت اعضای گروه موسوم به «امنیت عمومی» در محله وادی‌الذهب حمص را به شدت محکوم کرد.

مهاجمان مسلح سوار بر موتورسیکلت به یک پدر و پسرش که هر دو از پیروان اهل‌بیت (علیهم‌السلام) بودند، در حالی که در یک دکه نزدیک پارک مقابل تقاطع وادی‌الذهب کار می‌کردند، تیراندازی کردند.

این حمله منجر به شهادت ناصر محمد العیسی، ۵۶ ساله، شد که از ناحیه صورت مورد اصابت گلوله قرار گرفت. پسرش، فایز ناصر العیسی، ۲۵ ساله، از ناحیه ران و پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در وضعیت وخیمی به سر می‌برد.

این جنایت نقض آشکار حقوق بشر و بخشی از الگوی گسترده‌تر هدف قرار دادن فرقه‌ای علیه جوامع شیعه و علوی در سوریه، به ویژه در حمص است. شهروندان شیعه از اشتغال محروم شده و توسط عناصر مرتبط با نیروهای امنیتی محلی مورد تحقیر، خشونت و قتل قرار می‌گیرند.

.

.

این مرکز تأکید می‌کند که چنین اقداماتی تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه قرار می‌گیرد و به عنوان جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. این مرکز، گروه موسوم به "امنیت عمومی" و مقامات امنیتی همدست را مسئول کامل این نقض‌ها می‌داند.

این مرکز از سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر می‌خواهد تا تحقیقات فوری و شفافی را در مورد این جنایت و حملات مداوم علیه جوامع شیعه و علوی در حمص و سایر مناطق سوریه آغاز کنند و همچنین خواستار پاسخگویی و محاکمه مسئولان، مطابق با قوانین بین‌المللی شد.

ادامه این حملات فرقه‌ای صلح مدنی را تهدید می‌کند و عمق تبعیض سیستماتیک علیه پیروان اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در سوریه را آشکار می‌سازد.

چندی پیش نیز یک جوان شیعه سوری به دست تحریرالشام در داخل خانه‌اش در حومه غربی حمص به شهادت رسید.

.

.

.................

پایان پیام