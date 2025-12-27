به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الازهر با شدیدترین عبارات، انفجار تروریستی را که در یکی از مساجد استان حمص سوریه و در هنگام اقامه نماز جمعه رخ داد و منجر به شهید و زخمی شدن شماری از نمازگزاران شد، محکوم کرد.

الازهر در بیانیه‌ای که منتشر شد اعلام کرد: این جنایت، تجاوزی آشکار به حرمت جان انسان و نقض حرمت اماکن عبادی است. عاملان این اقدام، از تمامی معانی دین، انسانیت و اخلاق تهی هستند و برای جان دیگران هیچ ارزشی قائل نیستند و خطری جدی برای امنیت و ثبات جوامع به‌شمار می‌روند.

بیانیه الازهر همچنین تأکید کرد که الازهر به ملت سوریه با تمام اقشار و طوایفش تسلیت می‌گوید و از همه سوری‌ها، با وجود اختلافات مذهبی و طائفه‌ای، خواست تا برای مقابله با این‌گونه اقدامات که هدفشان برهم‌زدن امنیت و ثبات کشور و گسترش آشوب است، متحد و همدل باشند و برای حفظ وحدت ملی بکوشند.

الازهر در ادامه مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را با خانواده‌های شهدا و ملت سوریه ابراز کرد و از خداوند متعال خواست که سوریه و مردمش را از هرگونه شر و آسیبی حفظ کند.

این انفجار در داخل یک مسجد در هنگام نماز جمعه در محله وادی الذهب شهر حمص رخ داد که به شهید شدن ۸ نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر انجامید.

به گفته وزارت کشور حکومت جولانی، این انفجار مسجد امام علی بن ابی‌طالب(ع) را در خیابان خضری در محله وادی الذهب شهر حمص هدف قرار داد. این وزارتخانه اعلام کرد که نیروهای امنیت داخلی حکومت جولانی، بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و حلقه امنیتی در اطراف مسجد ایجاد کرده و تحقیقات برای شناسایی عاملان این اقدام جنایتکارانه آغاز شده است.

گروه تروریستی «سرایا أنصار السنة» با صدور بیانیه‌ای مسئولیت کارگذاری مواد منفجره داخل مسجد علویون شهر حمص سوریه را برعهده گرفت و اعلام کرد که این عملیات را با همکاری افراد مسلح وابسته به گروه دیگری انجام داده است.

این گروه که پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه در یک سال گذشته تشکیل شده و پیش‌تر نیز مسئولیت عملیات انتحاری در یک کلیسا در دمشق در ماه ژوئن را بر عهده گرفته بود، اعلام کرد: حملات ما همچنان در حال افزایش خواهد بود.

این گروه در بیانیه خود در شبکه تلگرام اعلام کرد که در این انفجار ۴۰ نفر کشته و زخمی شدند و در عین حال تأکید کرد که هدف، مسجدی وابسته به اهل‌سنت نبوده است.

