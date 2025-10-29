نشست «وضعیت‌شناسی شیعیان تونس» از سری نشست‌های وضعیت‌شناسی شیعیان جهان، پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۷ آبان‌ ۱۴۰۴ به همت دفتر امور مطالعات، تحقیقات و پژوهش معاونت علمی ـ فرهنگی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و با همکاری موسسه آموزش‌های کوتاه مدت و فرصت‌های مطالعاتی جامعۀ المصطفی العالمیه(ص) و خبرگزاری بین‌المللی ابنا در تالار اهل بیت(ع) در مجمع جهانی اهل بیت(ع) در شهر قم، برگزار شد. در این نشست، دکتر «مجید منهاجی» مؤلف کتاب وضعیت‌پژوهی شیعیان تونس به عنوان ارائه‌دهنده و دکتر «امیربهرام عرب‌احمدی» دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران به عنوان ناقد حضور داشتند؛ همچنین دبیری این جلسه نیز بر عهده دکتر «داوود صفا» مسئول دفتر مطالعات، تحقیقات و پژوهش مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) بود.

