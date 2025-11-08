اعتصاب غذای راشد الغنوشی و فعالان سیاسی تونس

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ راشد الغنوشی، رئیس پیشین پارلمان تونس و رهبر جنبش النهضه، روز جمعه اعتصاب غذای نامحدودی را در حمایت از جوهر بن مبارک، فعال جبهه نجات ملی، آغاز کرد.

بن مبارک که از ۲۹ اکتبر در زندانی واقع در استان نابل بازداشت شده، در اعتراض به اتهام «توطئه علیه امنیت کشور» دست به اعتصاب غذا زده است.

بر اساس بیانیه منتشرشده در صفحه فیس‌بوک هیئت دفاع از الغنوشی، این اقدام در دفاع از استقلال دستگاه قضایی و آزادی‌های عمومی در تونس صورت گرفته است.

بن مبارک، استاد حقوق اساسی دانشگاه تونس، در ماه آوریل به ۱۸ سال زندان محکوم شد؛ حکمی که احزاب مخالف از جمله جبهه نجات ملی آن را سیاسی و ابزاری برای حذف منتقدان می‌دانند، در حالی که دولت تونس بر جنبه کیفری پرونده تأکید دارد.

همزمان با این تحولات، گروهی از فعالان سیاسی در تونس نیز طی یک نشست خبری در دفتر حزب جمهوری‌خواه، اعلام کردند که در حمایت از بن مبارک وارد اعتصاب غذا شده‌اند. وسام الصغیر، سخنگوی حزب، اعلام کرد که عصام الشابی، دبیرکل حزب جمهوری‌خواه، از داخل زندان به این اعتصاب پیوسته است. همچنین عزالدین بن مبارک الحزقی، عضو جبهه نجات و پدر جوهر بن مبارک، با اشاره به وخامت وضعیت جسمی فرزندش، از تصمیم خانواده برای آغاز اعتصاب غذا از روز شنبه خبر داد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز روز پنج‌شنبه با ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت سلامت بن مبارک پس از ده روز اعتصاب غذا، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او و سایر زندانیان سیاسی شد. با این حال، اداره کل زندان‌ها و اصلاحات تونس روز چهارشنبه اعلام کرد که طبق معاینات پزشکی، وضعیت سلامت زندانیان اعتصابی بحرانی نیست.

پرونده بن مبارک به فوریه ۲۰۲۳ بازمی‌گردد؛ زمانی که شماری از سیاستمداران مخالف، وکلا و فعالان مدنی به اتهاماتی چون تلاش برای برهم زدن نظم عمومی، تضعیف امنیت کشور، ارتباط با نهادهای خارجی و تحریک به شورش بازداشت شدند. وکلای متهمان این اتهامات را رد کرده‌اند.

