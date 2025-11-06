در راستای تقویت همکاری‌های رسانه‌ای و ترویج گفتمان وحدت اسلامی، حسن صدرایی عارف مدیرعامل خبرگزاری ابنا با حضور در دفتر خبرگزاری تقریب با مرتضی بیات مدیرعامل این خبرگزاری دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار که در محل دفتر مرکزی خبرگزاری تقریب برگزار شد، دو طرف ضمن آشنایی با ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و محصولات رسانه‌ای یکدیگر، بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری‌های مشترک در عرصه اطلاع‌رسانی جهان اسلام تأکید کردند.

