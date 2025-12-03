به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن صدرایی‌عارف، مدیرعامل خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز چهارشنبه با حضور در دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت(ع) با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جازاری، رئیس دانشگاه، دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست، ظرفیت‌های همکاری مشترک در حوزه رسانه، آموزش، مهارت‌افزایی و فعالیت‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جازاری رئیس دانشگاه اهل‌بیت(ع) در این دیدار با تأکید بر ضرورت ارتقای توان رسانه‌ای کشور اظهار کرد: یکی از بحران‌های مهم سال‌های اخیر، عقب‌ماندگی سرعت رسانه‌ای ایران در مقیاس بین‌المللی است. هنگامی که خبری درباره ایران منتشر می‌شود، رسانه‌های خارجی با سرعت بالا و پهنای انتشار وسیع موج‌سازی می‌کنند و در حالی که ما هنوز در حال واکنش به موج اول هستیم، موج دوم و سوم شکل گرفته است.

جازاری ضمن استقبال از طرح‌های توانمندسازی دانشجویان در زمینه فعالیت‌های رسانه‌ای، ابنا را ظرفیت مناسبی برای فعالیت مشترک در این زمینه دانست.

صدرایی‌ عارف نیز در این دیدار با اشاره به توانمندی‌های خبرگزاری ابنا، گزارشی از فعالیت‌های این خبرگزاری بین‌المللی ارائه کرد.

در پایان این دیدار، دو طرف بر گسترش همکاری‌های مشترک، برگزاری دوره‌های جامع آموزش خبر و رسانه، اجرای پروژه‌های آموزشی مشترک، و تقویت فعالیت‌های بین‌المللی در حوزه اطلاع‌رسانی تاکید کردند.

