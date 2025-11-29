گزارش تصویری | آیین بهره برداری از ایستگاه مترو مریم مقدس(س) در تهران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایستگاه مترو مریم مقدس(س) در خط ۶ مترو شهر تهران در روز شنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۴ طی مراسمی با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، جمعی از نمایندگان خانه ملت و شورای شهر تهران و شهرداران برخی از کشورهای آسیایی به بهره‌برداری رسید. ایستگاه مریم مقدس صد و شصت و یکمین ایستگاه متروی پایتخت است که با ۱۱ هزار متر مربع زیربنا و با بهره‌گیری از معماری برگرفته از نمادهای دین مسیحیت در عمق ۳۴ متری از سطح زمین قرار دارد.

کد مطلب: 1755670