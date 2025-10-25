ایستگاه متروی مریم مقدس در تهران چشم واتیکان را گرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانۀ رسمی واتیکان در گزارشی اختصاصی به ایستگاه جدید متروی تهران که قرار است با نام مریم مقدس به‌زودی افتتاح شود، پرداخت. واتیکان نیوز با تمجید از این نام‌گذاری معماری آن را ترکیبی از نمادهای اسلامی و مسیحی توصیف کرد که نشان‌دهندۀ همزیستی مسالمت‌آمیز جوامع مذهبی در پایتخت است.

رسانۀ رسمی واتیکان در گزارش خود نوشت: در تهران یک ایستگاه جدید مترو افتتاح شده که به احترام مادر حضرت عیسی (ع)، حضرت مریم مقدس، نام‌گذاری شده. این تصمیم بنا به پیشنهاد شهرداری و به دلیل نزدیکی ایستگاه به کلیسای سرکیس مقدس، مرکز فرهنگی جامعه ارمنی تهران، اتخاذ شده است.

در بخش دیگر این گزارش به صحبت‌های کاردینال «دومینیک جوزف متیو»، اسقف اعظم تهران، پرداخته شد؛ اسقف اعظم تهران با تمجید از این نام‌گذاری، تأکید کرد که حضرت مریم (س) در اسلام نیز مورد احترام است و طراحی ایستگاه بازتابی از چهرۀ متنوع مذهبی تهران به شمار می‌آید.

رسانۀ رسمی واتیکان در بخشی دیگر گزارش خود با اشاره به آزادی مذهبی اقلیت‌های دینی در ایران، نوشت: در کشور ایران، بسیاری از اقلیت‌های دینی از آزادی مذهبی برخوردارند، از جمله حدود ۱۵۰ هزار مسیحی ارمنی که ۷۵ هزار نفر از آن‌ها در تهران زندگی می‌کنند. کلیسای سرکیس مقدس بزرگ‌ترین کلیسا در پایتخت ایران است.

پیش‌تر هم رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری فرانسه به افتتاح ایستگاه متروی «مریم مقدس» در تهران واکنش نشان بودند. این خبرگزاری در گزارشی نوشت که با ورود به این ایستگاه احساس می‌شود وارد کلیسایی مسیحی شده‌اید؛ ایستگاهی که در طراحی آن از نمادهای مذهبی و هنری الهام گرفته شده است.

این ایستگاه که قرار است به عنوان یکی از جدیدترین ایستگاه‌ها در شبکه حمل‌ونقل عمومی پایتخت پنجم آبان افتتاح شود از ابتدای معرفی نام خود با بازتاب‌ها و واکنش‌های زیادی در میان افکار عمومی و کارشناسان مواجه شد.

