اینفوگرافی | اعمال شب اول ماه رجب

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: 🔹دعای بعد از رؤیت هلال ماه؛ «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَینَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِیمَانِ وَ السَّلامَةِ...» 🔹غسل 🔹زیارت امام حسین(ع) 🔹بیست رکعت نماز بعد از نماز مغرب؛ در هر رکعت یک مرتبه سوره «حمد» و سوره «توحید» و پس از هر دو رکعت سلام دهد 🔹دو رکعت نماز بعد از نماز عشا؛ در رکعت اول یک مرتبه سوره «حمد» و سوره «انشراح» و سه مرتبه سوره «توحید». در رکعت دوم یک مرتبه سوره «حمد» و سوره «انشراح»، یک مرتبه سوره‌های «توحید»، «ناس» و «فلق». بعد از نماز، سی مرتبه «لا إِلَهَ إِلا اللهُ» و سی مرتبه «صلوات» 🔹سی رکعت نماز؛ در هر رکعت یک مرتبه سوره «حمد» و سوره «کافرون» و سه مرتبه سوره «توحید» و پس از هر دو رکعت سلام دهد 🔹خواندن دعای «اَللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَنَّکَ مَلِکٌ...» بعد از نماز عشا منبع: مفاتیح‌الجنان





