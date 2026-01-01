قله ماه رجب، ایام البیض است

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت - ابنا - «ایام‌البیض» یعنی روزهایی که شب‌هایش سفید است. منظور، سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه قمری است.که «شب‌های مهتاب» دارند. «ایّام البیض» یا «روزهای سپید» ماه‌های خاص مثل رجب، شعبان و رمضان برای مسلمانان به خصوص شیعیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و در این روزها مراسمات ویژه‌ای برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عباس صراف، کارشناس مذهبی در حسینیه حضرت رباب(س) در خصوص اهمیت ماه رجب گفت: ظرفیت توحیدی و معنوی ماه رجب زیاد است خوش به حال آن کسانی که از دقایق این ماه استفاده می‌کنند.

استاد حوزه علمیه افزود: ایام البیض ماه رجب یعنی روز سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم این ماه بزنگاه‌هایی است که باید از آن بهره برد.

خطیب حوزوی ادامه داد: ایام البیض یعنی ایام سفیدی و نورانی معنی شده است که در این ایام خروج از ظلمت و تاریکی است. حضرت آدم وقتی از بهشت به زمین انتقال پیدا کرد صورت او سیاه شد و مدت زیادی از این سیاهی صورت رنج می‌کشید چه طور شد که از سیاهی به سفیدی رسید به خاطر ایام البیض بود که خداوند این ایام را گذاشته تا ساعاتی را برای خلوت خودمان بزاریم و فقط با خدا صحبت کنیم در ایام البیض و اعتکاف موبایل را کنار بزاریم فقط به راز و نیاز بپردازیم.

حجت‌الاسلام صراف، قله ماه رجب را ایام بیض دانست و تأکید کرد: یکی از دعاهای خیلی مهم که باید در ایام البیض به آن توجه کنیم دعای «یا مقیل العثرات» است. یعنی؛ ای خدایی که لغزش‌ها را اقاله می‌کنی، ای خدایی که لغزش‌ها را نادیده می‌گیری و دعای «یا مبدل السیئات بالحسنات» ای تبدیل کننده بدی‌ها به خوبی‌ها؛ زیاد خداوند را با این عبارت بخوانیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین صراف در پایان یادآور شد: شب و روز ۱۳ رجب به خانم فاطمه بنت‌اسد(س) مادر امام علی(ع) توسل کنید که گره‌گشا است.

