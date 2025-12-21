اینفوگرافی | اعمال روز اول رجب

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: 🔹روزه؛ روایت شده که حضرت نوح(ع) در این روز به کشتی سوار شد و به کسانی که همراه او بودند امر فرمود: روزه بگیرند که هر کس این روز را روزه بگیرد، آتش جهنم یک سال از او دور شود. 🔹غسل 🔹زیارت امام حسین(ع)؛ از امام جعفر صادق(ع) روایت شده که هر کس امام حسین را در روز اول رجب زیارت کند، خداوند او را بیامرزد. 🔹نماز سلمان؛ ده رکعت نماز، در هر رکعت یک مرتبه سوره «حمد»، سه مرتبه سوره «توحید» و سه مرتبه سوره «کافرون». و بعد از هر دو رکعت سلام دهد و دستها را بلند کند و بگوید: «لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ...» منبع: مفاتیح‌الجنان





