گزارش تصویری | چهارراه مقاومت شهر تهران؛ نقطه تلاقی ملت‌های حامی مقاومت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گردهمایی دانشجویان، طلاب و فعالان بین المللی مقیم ایران به صورت همه روزه از ساعت ۲۰ در تقاطع بلوار خوردین و بلوار شهید دادمان در منطقه سعادت آباد شهر تهران با حضور میهمانان و رسانه‌های بین المللی پذیرای علاقمندان است. این برنامه در شامگاه پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر «سعید رضا عاملی» رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و «محمد حسین نخید» مبلغ بین المللی اسلامی در بریتانیا، گرنادا، باربادوس، ترینیداد و توباگو، برگزار شد.

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۴:۰۵
عکس: زهرا امیراحمدی

زهرا امیر احمدی

