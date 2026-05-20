گزارش تصویری | برنامه چهارراه مقاومت تهران با حضور تفنگدار سابق آمریکایی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گردهمایی دانشجویان، طلاب و فعالان بین المللی مقیم ایران به همت مجمع جهانی اهل بیت(ع) و با مشارکت هیأت بین المللی احرار به صورت همه روزه از ساعت ۲۰ در تقاطع بلوار خوردین و بلوار شهید دادمان در منطقه سعادت آباد شهر تهران با حضور میهمانان و رسانههای بین المللی پذیرای علاقمندان است. این برنامه در شامگاه سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور «کن اوکیف» تفنگدار سابق و فعال رسانهای آمریکایی و شیخ «علی درویش» مدیر سابق مجمع امام خمینی(ره) دمشق، برگزار شد.
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۲
