به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با برگزاری مراسمات باشکوه تشییع و وداع با رهبر شهید امت در عراق و ایران، امواج خروشان سوگواری و تجدید میثاق با آرمانهای مقاومت و بزرگداشت رهبر شهید، در کشمیر نیز طنینانداز شد. در همین راستا، انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر با سازماندهی مراسمی پرشکوه در حسینیه مرکزی «بودگام»، میزبان جمع کثیری از علما، شخصیتهای برجسته شیعه و اهلسنت و اقشار مختلف مردم بود که طی آن یاد و نام رهبر شهید مسلمانان زنده و با رهبری آیتالله سیدمجتبی خامنهای تجدید میثاق گردید.
۲۱ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۰
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