گزارش تصویری/ خسارات حمله مشترک آمریکا و عربستان به مقرهای حشد الشعبی

سازمان الحشد الشعبی عراق در بیانیهای اعلام کرد بر اساس آمار غیرنهایی حملات تروریستی مشترک امریکایی_عربستانی که طی آن تعدادی از مراکز سازمان در تعدادی از استانها عراق هدف قرار گرفتند، دست کم 20 تن از نیروهای الحشد الشعبی شهید و 32 نفر دیگر مجروح شدند. این سازمان در بیانیهای اعلام کرد که بر اساس اطلاعات جمعآوری شده، این تجاوزات به مراکز این سازمان در استانهای بغداد، واسط، نینوا، بصره، کرکوک، کربلا و دیالی انجام شده که منجر به وقوع خسارتهای مادی مختلف به تعدادی از مراکز و تجهیزات نظامی شده است.
۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۰
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