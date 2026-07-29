السودانی حمله آمریکا و عربستان به مقرهای الحشد الشعبی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد شیاع السودانی در واکنش به حملات امروز به مقرهای الحشد الشعبی که به کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای این سازمان انجامید، با صدور بیانیهای این اقدام را تجاوزی آشکار به حاکمیت عراق توصیف کرد.
وی تأکید کرد که این حمله علاوه بر نقض تمامیت ارضی عراق، با اصول برادری اسلامی و موازین حقوق بینالملل نیز در تضاد است.
نخستوزیر پیشین عراق با اشاره به موضع رسمی بغداد مبنی بر مخالفت با استفاده از خاک این کشور برای حمله به کشورهای همسایه، تصریح کرد که زمانبندی این حمله پرسشهای فراوانی را برمیانگیزد. به گفته وی، این اقدام در حالی صورت گرفته که دولت عراق کمیتههای تحقیقاتی را برای بررسی ادعاهای مربوط به پرواز پهپادها از خاک عراق به سمت تأسیسات نفتی عربستان تشکیل داده بود و تلاش داشت موضوع را از مسیرهای قانونی و نهادی پیگیری کند.
السودانی تأکید کرد که عراق همواره بر حل اختلافات از طریق سازوکارهای قانونی و دیپلماتیک پایبند بوده و تشدید تنشهای نظامی را راهحل نمیداند. وی افزود اقدام اخیر میتواند امنیت و ثبات عراق و منطقه را با چالشهای بیشتری مواجه کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد که عراق بر اساس حقوق بینالملل، از جمله ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، از حق مشروع دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت مردم خود برخوردار است و هرگونه تعرض به امنیت و ثبات این کشور را غیرقابل قبول دانست.
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