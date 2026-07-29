گزارش تصویری/ بازگشت ساکنان به منطقه ویران شده زوطر غربی

ساکنان زوطر غربی در جنوب لبنان، پس از اجرایی شدن توافقی با میانجی‌گری آمریکا که به غیرنظامیان اجازه بازگشت به این منطقه را می‌دهد، به خانه‌های خود بازگشته‌اند، اما آنچه پیش روی آنان قرار دارد، خانه‌های سوخته، دیوارهای فرو ریخته و نشانه‌های آشکار جنگ است. با وجود آغاز بازگشت تدریجی ساکنان، آینده مناطق مرزی جنوب لبنان همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد چرا که تنش‌های ناشی از جنگ اخیر، آثار عمیقی بر این منطقه برجای گذاشته و روند بازسازی و بازگشت کامل زندگی عادی هنوز با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

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