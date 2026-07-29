به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اشرف بیضون، عضو فراکسیون توسعه و آزادی پارلمان لبنان، در گفت‌وگو با شبکه NBN تأکید کرد که موضع لبنان باید بر اصولی ثابت، از جمله عقب‌نشینی کامل رژیم صهیونیستی به پشت مرزهای بین‌المللی، اجرای توافق آتش‌بس ۱۹۴۹، قانون اساسی لبنان و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت استوار باشد.

وی هشدار داد که متن توافق موجود، رژیم صهیونیستی را به خروج کامل و زمان‌بندی‌شده ملزم نمی‌کند و استفاده از عباراتی مانند «بازاستقرار» می‌تواند به تداوم اشغال و نقض حاکمیت لبنان منجر شود.

بیضون با اشاره به تحولات شهرک «زوطر الغربیه» اظهار داشت که اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی، از جمله تیراندازی به سمت نیروهای ارتش لبنان و جلوگیری از استقرار آنها، نشان‌دهنده نبود اراده واقعی برای اجرای تعهدات است.

وی همچنین مدعی شد برخی شروط تعیین‌شده برای بازگشت ساکنان و آغاز بازسازی، با هدف ایجاد تنش میان ارتش و مردم مناطق جنوبی طراحی شده است.

این نماینده پارلمان لبنان همچنین با انتقاد از بندی در توافق که دولت لبنان را از طرح شکایت در مراجع بین‌المللی منع می‌کند، تصریح کرد که با ادامه تجاوزها، ادعای «حسن نیت» رژیم صهیونیستی فاقد اعتبار است.

وی از تخریب گسترده بیش از ۶۸ شهر و روستا در جنوب لبنان، از جمله بنت جبیل، و هدف قرار گرفتن مدارس، مساجد، گورستان‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی سخن گفت و این اقدامات را مصداق جنایت جنگی دانست.

بیضون در پایان از تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان چند فراکسیون پارلمان برای پیگیری حقوقی این پرونده خبر داد و اعلام کرد این کمیته اسناد مربوط به این اقدامات را در نشست با هیئت حقیقت‌یاب کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد کرد.

وی همچنین بر ضرورت حفظ مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) و حمایت از نقش ارتش لبنان در حفظ ثبات و جلوگیری از ایجاد تنش داخلی تأکید کرد.

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