نمایه متنی سخنان رهبر انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه

در آستانه ایام شهادت مظلومانه شهید دکتر آیتالله بهشتی و ۷۲ تن از یاران شهید ایشان به دست جلادان منافق و نیز روز قوه قضاییه، رئیس و مسئولان ارشد دستگاه قضا صبح دیروز چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴ با آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
نمایه سخنان ایشان در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه به شرح زیر به خوانندگان ابنا تقدیم می گردد:
**دلیل واضح بر پاسخ قوی و محکم ایران به رژیم صهیونیستی**
به کوشش: احمد عارفخانی
(کارشناس فضای مجازی و شبکه های اجتماعی)
◀️ ۲۵ تیر ۱۴۰۴
*کلید واژه ها:
- ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف حاضر نخواهد شد
- ما به استقبال و پیشواز جنگ نرفتیم
- دلیل واضح بر پاسخ قوی و محکم ایران به رژیم صهیونیستی
- ضربه متقابل ایران به حمله آمریکا ضربهای بسیار حساس [بود]
- بروز امر ملی در جنگ اخیر بسیار مهم و مانع تحقق نقشه دشمن [شد]
- آشکار شدن چهره، نقشه و اهداف پنهان دشمن متجاوز برای آحاد مردم
- ایجاد اتحاد عظیم ملی
- الزامات حفظ اتحاد ملی
- استمرار فعالیت دستگاههای مسئول نظامی و دیپلماسی با قوت و با جهتگیری درست
- مسئولان باید با قوت و روحیه کامل به کار خود ادامه دهند
- قدردانی از رئیس و همه عناصر فعال قوه قضائیه
- پیگیری حقوقی جنایات انجام گرفته در جنگ اخیر رژیم صهیونیستی ضروری [است]
- نتیجه همه سفارشها به قوه قضائیه باید در اعتماد مردم به آن متبلور شود
*ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف حاضر نخواهد شد:
- [بر اساس] خاطرات منتشر شده از عوامل رژیم پهلوی حتی در خفا و جلسات خصوصی نیز جرأت اعتراض به آمریکا را نداشتند.
- ایران از آن دوران، به جایی رسیده است که نه تنها از آمریکا نمیترسد بلکه آن را میترساند.
- این روحیه و اراده ملی همان چیزی است که ایران را سربلند میکند و به آرزوهای بزرگ خود میرساند.
- هم دوستان و هم دشمنان بدانند ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف حاضر نخواهد شد.
- ما از همه ابزارهای لازم همچون منطق و نیروی نظامی برخورداریم بنابراین چه در میدان دیپلماسی و چه در میدان نظامی، هر گاه وارد شویم به توفیق الهی با دست پُر وارد خواهیم شد.
*ما به استقبال و پیشواز جنگ نرفتیم:
- با وجود آنکه رژیم صهیونیستی را سرطان و آمریکا را بخاطر پشتیبانی از آن، جنایتکار میدانیم ولی ما به استقبال و پیشواز جنگ نرفتیم اگرچه هر گاه دشمن حمله کرد پاسخ ما کوبنده و محکم بود.
*دلیل واضح بر پاسخ قوی و محکم ایران به رژیم صهیونیستی:
- دلیل واضح بر پاسخ قوی و محکم ایران به رژیم صهیونیستی ناچاری آن از توسل به آمریکا [بود].
- اگر رژیم صهیونیستی خم نشده و به زمین نچسبیده بود و قادر به دفاع از خود بود، اینگونه به آمریکا متوسل نمیشد اما فهمید که از عهده جمهوری اسلامی برنمیآید.
*ضربه متقابل ایران به حمله آمریکا ضربهای بسیار حساس [بود]:
- مرکز مورد تهاجم ایران مرکز فوقالعاده حساس آمریکا در منطقه بود.
- هر گاه سانسورهای خبری برطرف شود مشخص خواهد شد که ایران چه ضربه بزرگی وارد کرده است.
- البته ضربهای از این بزرگتر هم میتوان به آمریکا و دیگران وارد کرد.
*بروز امر ملی در جنگ اخیر بسیار مهم و مانع تحقق نقشه دشمن [شد]:
- محاسبه و نقشه متجاوزان این بود که با حمله به برخی شخصیتها و مراکز حساس ایران، نظام ضعیف خواهد شد.
- آن گاه با به میدان آوردن هستههای خفته مزدوران خود از منافق و سلطنتطلب تا اراذل و اوباش، میتوانند با تحریک مردم و به خیابان کشیدن آنها، کار نظام را تمام کنند.
- در عمل دقیقاً بر عکس طراحی دشمن اتفاق افتاد و معلوم شد بسیاری از محاسبات برخی افراد در زمینههای سیاسی و امثال آن نیز صحیح نیست.
*آشکار شدن چهره، نقشه و اهداف پنهان دشمن متجاوز برای آحاد مردم:
- خداوند نقشه آنها را باطل و مردم را به پشتیبانی از دولت و نظام وارد میدان کرد.
- مردم نیز بر خلاف تصور دشمن به حمایت و پشتیبانی جانی و مالی از نظام برخاستند.
*ایجاد اتحاد عظیم ملی:
- سخن گفتن و کنار هم ایستادن افرادی با وزن مذهبی کاملاً متفاوت و جهتگیریهای سیاسی گوناگون و حتی متضاد باعث ایجاد اتحاد عظیم ملی [شد].
- حفظ این وحدت بزرگ [باید حفظ شود].
- همگان اعم از روزنامهنگار، قاضی، مسئول دولتی، روحانی و امامجمعه موظف به صیانت و حفاظت از اتحاد ملی هستند.
*الزامات حفظ اتحاد ملی:
- وجود اختلاف سلیقه سیاسی و وزن متفاوت مذهبی منافی کنار هم ایستادن برای دفاع از حقیقتی مشترک به نام دفاع از ایران عزیز و نظام اسلامی [نیست].
- تبیین و رفع مغالطات لازم است اما به میان کشیدن ایرادهای غیر لازم و بحث درباره آنها و جنجال بر روی مسائل کوچک مضرّ است.
- حتی ابطال مغالطه باید به بهترین شکل انجام شود که مشکلی برای کشور ایجاد نشود.
- اظهار وفاداری به نظام و تأیید و حمایت از سیاستهای کلی ضروری و مفید [است].
- اما نباید اختلافنظرهای موجود و این جناح و آن جناح کردن را که کاری مضرّ است غلیظ کرد.
- شور و هیجان عمومی مردم بخصوص جوانان امری لازم و خوب [است]
- اما بیصبری و پا به زمین کوبیدن و اعتراض به اینکه چرا فلان کار انجام نشد، مضرّ است.
*استمرار فعالیت دستگاههای مسئول نظامی و دیپلماسی با قوت و با جهتگیری درست:
- البته به جهتگیریها باید توجه کرد چرا که بخصوص در عرصه دیپلماسی، جهتگیری بسیار مهم است و باید با مراقبت و دقت، کار شود.
- امکان اعتراض یک نفر به یک مسئول در قضیهای نظامی یا دیپلماسی[وجود دارد].
- نمیگوییم اعتراض خود را مطرح نکنند اما اعتراض و انتقاد باید با لحن قابل قبول و پس از تحقیق و اطلاعیابی انجام شود چرا که گاهی برخی اظهارات و اعتراضهایی که در رسانهها منعکس میشود، ناشی از بیاطلاعی است.
*مسئولان باید با قوت و روحیه کامل به کار خود ادامه دهند:
- همه بدانند که خداوند طبق آیه «وَ لَیَنصُرَنَّ اللهُ مَن یَنصُرُه»، نصرت خود را بر ملت ایران و ذیل نظام اسلامی و چتر قرآن و اسلام تضمین کرده و این ملت یقیناً پیروز خواهد شد.
*قدردانی از رئیس و همه عناصر فعال قوه قضائیه:
- اقدامات انجام گرفته در این قوه، خوب و خرسندکننده [است] البته همواره در کنار کارهای انجامشده باید به کارهای لازم اما انجامنشده نیز توجه و برای انجام آنها پیگیری کرد.
*پیگیری حقوقی جنایات انجام گرفته در جنگ اخیر رژیم صهیونیستی ،ضروری [است]:
- در قضایای قبلی نیز باید پیگیری حقوقی انجام میشد که کوتاهیهایی شد.
- اما قوه قضائیه باید جنایات اخیر را از طریق دادگاه های بینالمللی و داخلی به صورت جدی، با دقت و هوشیاری کامل و ملاحظه همه جوانب پیگیری کند.
*نتیجه همه سفارشها به قوه قضائیه باید در اعتماد مردم به آن متبلور شود:
- بارها در دیدار مسئولان قضایی گفتهایم که باید به شکلی عمل کنیم که هر کسی در هر گوشه کشور مورد ظلم و تعدّی قرار گرفت، بداند مشکل او با مراجعه به دادگستری حل میشود.
- لازمه دستیابی به این نقطه مطلوب رسیدگی و مبارزه با فسادِ درون و بیرون از قوه قضائیه [است].
- مبارزه با فساد باعث ایجاد امید و اعتماد در مردم میشود.
پایان پیام/ ۲۶۸
