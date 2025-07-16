به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای روز چهارشنبه و در دیدار رئیس و مسئولان عالی قوه قضائیه و رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور درباره تحولات اخیر سخنرانی کردند.

رهبر انقلاب گفتند: کار بزرگ مردم در جنگ ۱۲ روزه از جنس عزم، اراده و اعتماد به‌نفس ملی بود، چرا که نَفس وجود روحیه و آمادگی مقابله با قدرتی همچون آمریکا و سگ زنجیری آن رژیم صهیونیستی، بسیار ارزشمند است.

رهبر انقلاب با تأکید بر این‌که «هم دوستان و هم دشمنان بدانند ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف حاضر نخواهد شد»، افزودند: ما از همه ابزارهای لازم همچون منطق و نیروی نظامی برخورداریم؛ بنابراین چه در میدان دیپلماسی و چه در میدان نظامی، هر گاه وارد شویم به توفیق الهی با دست پُر وارد خواهیم شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: با وجود آنکه رژیم صهیونیستی را سرطان و آمریکا را بخاطر پشتیبانی از آن، جنایتکار می‌دانیم ولی ما به استقبال و پیشواز جنگ نرفتیم اگرچه هر گاه دشمن حمله کرد پاسخ ما کوبنده و محکم بود.

رسانه‌های بین‌المللی بلافاصله به بازنشر این بیانات پرداختند.

بازتاب بیانات رهبر انقلاب در رویترز

شبکه انگلیسی «اسکای نیوز» در برنامه زنده خود با اشاره به بیانات رهبر انقلاب گزارش کرد: «رهبر معظم ایران آمادگی این کشور برای پاسخ به هرگونه اقدام نظامی تازه علیه خود را اعلام کرد. به گفته رهبر ایران، این کشور آماده ارائه پاسخی کوبنده‌تر از گذشته است. او همچنین اسرائیل را یک غده سرطانی توصیف و آمریکا را شریک جرم جنایات اسرائیل معرفی کرد.»

خبرگزاری فرانسه نیز در گزارش خود درباره بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران نوشت: «آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، روز چهارشنبه تأکید کرد که حملات اسرائیل در طول جنگ ۱۲ روزه ماه گذشته با هدف تضعیف نظام جمهوری اسلامی و ایجاد ناآرامی برای سرنگونی آن انجام شده است.»

این رسانه غربی نوشت: «رهبر ایران گفت که محاسبه و برنامه‌ متجاوزان این بود که با هدف قرار دادن برخی شخصیت‌ها و مراکز حساس در ایران، نظام را تضعیف کنند. این اقدام با هدف ایجاد ناآرامی و کشاندن مردم به خیابان‌ها برای سرنگونی نظام انجام شده است.»

خبرگزاری انگلیسی «رویترز» نیز در گزارش خود با عنوان «ایران آماده پاسخ به هرگونه حمله تازه است» نوشت: «رهبر معظم ایران، روز چهارشنبه در سخنانی گفت که ایران آماده پاسخ به هرگونه حمله نظامی مجدد است و افزود که تهران قادر است ضربه‌ای بزرگتر از آنچه در جریان درگیری ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در ماه گذشته وارد شد، به دشمنان وارد کند. رهبر ایران همچنین گفت که حملات اسرائیل با هدف تضعیف نظام جمهوری اسلامی و ایجاد ناآرامی برای سرنگونی آن انجام شده است.»

بازتاب بیانات رهبر انقلاب در هندوستان تایمز

نشریه هندی «هندوستان تایمز» نیز در گزارشی با عنوان «رهبر ایران، اسرائیل را سگ زنجیری آمریکا خواند»، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران تصریح کرد: «رهبر ایران، روز چهارشنبه گفت که ایالات متحده همدست جنایات اسرائیل است و اسرائیل را "غده سرطانی" و "سگ زنجیری" ایالات متحده نامید.»

نشریه هندی افزود: «رهبر ایران گفت که مبارزه با آمریکا و سگ زنجیری آن یعنی اسرائیل ستودنی است و تأکید کرد که ایران قادر است ضربه‌ای بزرگتر از آنچه در جنگ ایران و اسرائیل دیده شد، به دشمنان خود وارد کند. رهبر ایران تصریح کرد که ایران آماده پاسخ به هرگونه حمله نظامی مجدد است.»

نشریه «تایمز اسرائیل» چاپ فلسطین اشغالی نیز نوشت: «رهبر ایران می‌گوید حملات اسرائیل در طول جنگ ۱۲ روزه ماه گذشته با هدف تضعیف نظام جمهوری اسلامی و ایجاد ناآرامی برای سرنگونی آن انجام شده است. او افزود که محاسبه و برنامه‌ متجاوزان این بود که با هدف قرار دادن برخی شخصیت‌ها و مراکز حساس در ایران، نظام را تضعیف کنند.»

تایمز اسرائیل افزود: «رهبر ایران گفت که این اقدام با هدف ایجاد ناآرامی و کشاندن مردم به خیابان‌ها برای سرنگونی نظام انجام شده است. او همچنین تأکید کرد که ایران آماده‌ پاسخ به هرگونه حمله‌ نظامی مجدد است و افزود که تهران قادر است ضربه‌ای بزرگتر از آنچه در طول جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در ماه گذشته وارد شد، به دشمنان وارد کند.»

بازتاب بیانات رهبر انقلاب در تایمز اسرائیل

نشریه «جروزالم پست» چاپ فلسطین اشغالی نیز در گزارش خود با عنوان «آیت‌الله خامنه‌ای هشدار داد که ایران آماده پاسخ به هر حمله جدیدی است و تهدید به ضربه‌ای حتی بزرگتر کرد».

جروزالم پست افزود: «رهبر ایران در سخنانی که از تلویزیون دولتی پخش شد گفت؛ این واقعیت که ملت ما آماده رویارویی با ایالات متحده و سگ زنجیری آن یعنی رژیم صهیونیستی (اسرائیل)، است، بسیار ستودنی است. رهبر ایران همچنین با اشاره به حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا در قطر تأکید کرد که ضربه‌ای حتی بزرگتر می‌تواند به ایالات متحده و دیگران وارد شود.»

نشریه هندی «تایمز هند» نیز در گزارش خود درباره بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران تصریح کرد: «رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران روز چهارشنبه به آمریکا و اسرائیل تاخت. او اسرائیل را سگ زنجیری خواند و اعلام کرد که مبارزه علیه آمریکا و اسرائیل قابل ستایش است. او همچنین هدف حملات اسرائیل به ایران را سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شورش در ایران خواند.»

نشریه آمریکایی «نیوزویک» نیز در گزارش خود با عنوان «رهبر معظم ایران هشدار صادر کرد»، نوشت: «رهبر ایران هشدار داد که که اگر ایران دوباره مورد حمله قرار گیرد، تهران آماده است تا پاسخ سخت‌تری بدهد. او با اشاره به درگیری اخیر گفت که اگر دشمن تجاوز خود را تکرار کند، پاسخ قوی‌تر از ضربه‌ای خواهد بود که در جنگ ۱۲ روزه دریافت کرد.»

علاوه بر این، رسانه‌های منطقه‌ای نظیر المیادین، الجزیره، العربیه، المنار و دیگر شبکه‌های تلویزیونی، سخنرانی رهبر انقلاب را به صورت گسترده پوشش دادند.

