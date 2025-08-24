خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا:

مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، صبح امروز یکشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۴ با حضور و سخنرانی حضرت آیت‌الله «سید علی خامنه‌ای» رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد.

نمایه سخنان ایشان در مراسم عزاداری شهادت امام رضا علیه‌السلام به شرح زیر به خوانندگان ابنا تقدیم می گردد:

**در مقابل این جنایات منزجرکننده [رژیم صهیونیستی ] باید ایستاد**

به کوشش: احمد عارفخانی

(کارشناس فضای مجازی و شبکه های اجتماعی)

◀️ ۲ شهریور ۱۴۰۴

*کلید واژه ها:

- نتایج سفر امام رضا

- علت دشمنی مستمر همه دولت‌های آمریکا با ایران در ۴۵ سال اخیر چیست؟

- تأکید بر اهمیت درک عمیق هدف شوم آمریکایی‌ها

- علت حقیقی جنگ اخیر هم همین توقع و هدف خباثت‌آمیز است

- تصور خام فاصله میان مردم و نظام از دیگر توهمات دشمنان و مزدورانشان بود

- جمع‌بندی دشمن از حوادث اخیر ناتوانی در به زانو درآوردن ایران با جنگ و حمله نظامی است

- صیانت از اتحاد ملی وظیفه ای همگانی است

- حمایت از خدمتگزاران کشور ضروری است

- وجود نظرهای گوناگون در مسائل مختلف هیچ اشکالی ندارد

- رژیم صهیونیستی، منفورترین رژیم و حکومت دنیا نزد ملت‌ها است

- در مقابل این جنایات منزجرکننده [رژیم صهیونیستی ] باید ایستاد

- اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای انجام هر اقدام ممکن در این زمینه

*نتایج سفر امام رضا:

- امام هشتم ولی‌نعمت همه عالم وجود به‌خصوص ایرانیان است.

- مکتب اهل بیت که بعد از شهادت سیدالشهدا(ع) منزوی و مظلوم بود، در پرتو نتایج آن سفر از انزوا خارج شد و شیعیان روحیه‌ای یافتند که آن روحیه توانست شیعه را در تاریخ حفظ کند و پیروان مکتب اهل بیت را هر روز گسترش دهد.

- ایجاد جهش در ترویج مسئله عاشورا دومین نتیجه مهم سفر امام هشتم به خراسان است.

- حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) با جلب توجه دلهای مردم به قیام عاشورا، فلسفه و اهداف آن یعنی «مبارزه با بی‌عدالتی» و «تحمل نکردن فُجّار و فاسقان در جامعه اسلامی» را در کانون اذهان مردم قرار دادند و زمینه‌ساز طرح و تبیین و ترویج بسیاری از معارف اجتماعی اسلام شدند.

*علت دشمنی مستمر همه دولت‌های آمریکا با ایران در ۴۵ سال اخیر چیست؟:

- ایستادگی ملت در کمال قوت و قدرت در جنگ تحمیلی دوم، باعث عظمت ویژه و عزت مضاعف ملت ایران در چشم جهانیان شد.

- آمریکایی‌ها در گذشته علت حقیقی این دشمنی را زیر عناوینی مانند تروریسم، حقوق بشر، دموکراسی، مسئله زن و مسائل مشابه پنهان می‌کردند یا آبرومندانه می‌گفتند میخواهیم رفتار ایران را عوض کنیم.

- اما این فردی که امروز در آمریکا سر کار است، علت حقیقی خصومت با ایران را لو داد و گفت «می‌خواهیم ایران به حرف ما گوش کند»؛ یعنی در واقع می‌خواهیم ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی گوش به‌فرمان ما باشد.

*تأکید بر اهمیت درک عمیق هدف شوم آمریکایی‌ها:

- آنها می‌خواهند ایران با این تاریخ بزرگ و ملت با این همه عزت و افتخار، گوش به‌ فرمان آمریکا باشد.

- کسانی که می‌گویند علت عصبانیت و دشمنی آمریکا شعارهای ملت ایران است، افرادی ظاهربین هستند.

- کسانی هم که می‌گویند «چرا با آمریکا مذاکره مستقیم و مسائل را حل نمی‌کنید»، ظاهربین هستند؛ چرا که باطن قضیه این نیست و در سایه هدف واقعی آمریکا از دشمنی با ایران، این مسائل حل نشدنی است.

- سخنان و اقدامات مقامات آمریکایی برای به زانو درآوردن و گوش به‌فرمان کردن ملت ایران، اهانت به ایرانیان است.

- ملت از چنین توقع زشتی بشدت رنجیده است و در مقابل این خواسته با قدرت می‌ایستد.

*علت حقیقی جنگ اخیر هم همین توقع و هدف خباثت‌آمیز است:

- رژیم صهیونیستی را تحریک و کمک کردند تا به خیال خود کار جمهوری اسلامی را تمام کنند؛ چرا که تصور نمی‌کردند ملت در مقابل آنها بایستد و آنچنان مشتی بزند که آنها پشیمان شوند.

- یک روز پس از آغاز جنگ، برای بحث درباره تعیین حکومت بعد از جمهوری اسلامی، اینقدر متوهم و از تحقق اهداف سخیف‌شان خاطر جمع بودند که یک روز پس از شروع حمله برای تعیین حکومت بعدی جلسه گذاشتند و پادشاه هم تعیین کردند.

- خاک بر سر آن ایرانی که علیه کشور خود و به نفع یهود، صهیونیسم و آمریکا فعالیت می‌کند.

*تصور خام فاصله میان مردم و نظام از دیگر توهمات دشمنان و مزدورانشان بود:

- ملت اما با ایستادگی در کنار نظام، نیروهای مسلح و دولت مشت محکمی به دهان همه آنها زد.

- قدرت‌نمایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی باعث تغییر معادلات شد.

- ما و همه ملت ایران از کار بزرگ نیروهای مسلح تشکر می‌کنیم و پس از این نیز روز به روز به قدرت توانایی ایران و نیروهای مسلح آن افزوده خواهد شد.

*جمع‌بندی دشمن از حوادث اخیر ناتوانی در به زانو درآوردن ایران با جنگ و حمله نظامی است:

- جمهوری اسلامی با وجود این دشمنی‌ها در ۴۵ سال گذشته هر روز قوی‌تر شده و دشمن هم دریافته است که راه عقب راندن جمهوری اسلامی، بکارگیری ابزار و وسایل خشن نیست بلکه باید در داخل کشور اختلاف و نفاق ایجاد کند.

- عوامل داخلی آمریکا و صهیونیسم در گوشه و کنار کشور و گویندگان و نویسندگان غافل عاملان ایجاد اختلاف و چندصدایی هستند.

- امروز بحمدالله مردم متحدند و با وجود اختلاف سلایق سیاسی و اجتماعی، برای دفاع از نظام و کشور و ایستادگی در برابر دشمن یکپارچه‌اند.

- این اتحاد مانع تجاوز و تعرض دشمنان است و به همین دلیل هم در پی نابود کردن این وحدت هستند.

*صیانت از اتحاد ملی وظیفه ای همگانی است:

- اتحاد مقدس، اجتماع عظیم و سپر پولادینِ دلها و اراده‌های مردم نباید مخدوش شود.

- حفظ آن وظیفه اهل بیان و قلم و تحقیق، کسانی که توئیت می‌زنند و همه مردم و مسئولان کشور بخصوص مسئولان قوای سه‌گانه است که بحمدالله آنها نیز امروز در کمال اتحاد و همدلی با یکدیگر کار می‌کنند.

- حفظ اتحاد بین «آحاد مردم با یکدیگر»، «مردم و دولت»، «آحاد مسئولان نظام با یکدیگر» و «مردم و نیروهای مسلح» ضرورتی قطعی است.

- علائم و قرائن حاکی از آن است که امروز بیشترین تلاش دشمن بر خدشه‌دار کردن این همصدایی و همدلی و همکاری است.

*حمایت از خدمتگزاران کشور ضروری است:

- مردم از خدمتگزاران از جمله رئیس‌جمهور که پر کار، پر تلاش و پیگیر است حمایت کنند؛ چرا که از چنین عناصری باید قدرشناسی کرد.

*وجود نظرهای گوناگون در مسائل مختلف هیچ اشکالی ندارد:

- اهل فکر توجه کنند که ارائه فکری نو که مکمّل موجودیِ ملت باشد با تخریب و اهانت کردن متفاوت است.

- نباید مبانی جمهوری اسلامی را که باعث رشد ملت و ارتقاء کشور و قدرت ملی است تخریب کرد.

- این کار خواست دشمن است اگرچه تکمیل مبانی اشکالی ندارد.

*رژیم صهیونیستی، منفورترین رژیم و حکومت دنیا نزد ملت‌ها است:

- امروز حتی دولت‌های غربی همچون انگلیس و فرانسه هم که همواره حامی رژیم صهیونی بودند آن را محکوم می‌کنند؛ البته این محکومیت‌ها زبانی و بی‌فایده است.

- جنایات کنونی رؤسای رژیم صهیونیستی همچون قتل کودکان به وسیله گرسنگی و تشنگی دادن و به رگبار بستن آنها در صف غذا در تاریخ بشر بی‌سابقه است.

*در مقابل این جنایات منزجرکننده [رژیم صهیونیستی] باید ایستاد:

- البته ایستادگی با زبان و محکومیت فایده‌ای ندارد.

- بلکه باید همچون اقدام مردم شجاع یمن کاری کرد که راه‌های کمک به رژیم صهیونیستی از همه طرف بسته شود.

*اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای انجام هر اقدام ممکن در این زمینه:

- خداوند متعال با برکت دادن به حرکت ملت ایران و همه حق‌خواهان عالم، ریشه این سرطان عمیق و مهلک را از منطقه بکَند و ملت‌های مسلمان را بیدار و با یکدیگر متحد

