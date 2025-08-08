زن داعشی در دام نیروهای عراقی

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع عراقی از بازداشت مسئول توزیع اموال بین اعضای گروه تروریستی داعش در استان صلاحالدین خبر داد.
مدیریت سرویس اطلاعات نظامی عراق امروز جمعه در بیانیهای اعلام کرد: فرد بازداشت شده که زن است نقشی کلیدی در تأمین و توزیع منابع مالی بین عناصر داعش داشته و بازداشت وی، ضربهای جدی به ساختار پشتیبانی مالی این گروه تروریستی در منطقه محسوب میشود.
عملیات برای بازداشت این شخص در چارچوب تلاشهای مداوم دستگاههای امنیتی عراق برای شناسایی و نابود کردن بقایای گروه تروریستی داعش و خشکاندن منابع مالی آن صورت گرفته است.
لازم به ذکر است که نیروهای حشد شعبی در کنار دیگر نیروهای امنیتی عراق همچنان به عملیات علیه عناصر داعش در این کشور ادامه میدهند.
