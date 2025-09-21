بازگشت سایه داعش به استان الانبار/ انفجار بمب جان نیروهای عراقی را گرفت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هسته رسانه امنیتی عراق اعلام کرد که دو تن از نیروهای نظامی عراق شهید و نفر سومی بر اثر انفجار یک بمب در استان الانبار در غرب این کشور، زخمی شد.
این نهاد در بیانیهای که در صفحه رسمی فیسبوک خود منتشر کرد، توضیح داد: یک نیروی مشترک از دستگاه مبارزه با تروریسم و سازمان اطلاعات برای اجرای عملیات بازرسی وارد منطقه «سحول راوة» شد؛ جایی که چند روز پیش شاهد حمله هوایی علیه مخفیگاههای داعش بود و در نتیجه آن، شماری از عناصر این گروه کشته شدند.
در ادامه بیانیه آمده است: نیروها طی عملیات موفق شدند چند بمب کار گذاشتهشده را خنثی کنند، اما یکی از این بمبها هنگام انجام مأموریت منفجر شد که باعث شهادت دو تن از نیروهای دستگاه مبارزه با تروریسم و زخمی شدن یک افسر سازمان اطلاعات گردید.
رسانهها و صفحات عراقی نیز تصاویری را منتشر کردند که گفته میشود متعلق به نیروهای نظامی شهید شده است.
در سالهای گذشته، نیروهای عراقی بارها عملیاتهایی را علیه بقایای داعش در بیابانهای الانبار، در مرز سوریه و اردن، و با پشتیبانی هوایی ائتلاف بینالمللی انجام دادهاند.
هرچند دولت عراق در پایان سال ۲۰۱۷ پایان نظامی داعش را اعلام کرد، اما گزارشها همچنان از فعالیتهای محدود و حملات پراکنده این گروه حکایت دارند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما