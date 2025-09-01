عراق شبکه اصلی تأمین مالی داعش را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بغداد اعلام کرد که موفق به خنثیسازی یک شبکه اصلی تأمین مالی وابسته به گروه تروریستی داعش شده است؛ شبکهای که قصد داشت حملاتی تروریستی را علیه کشورهای اروپایی و منافع عراق در خارج از کشور اجرا کند.
سازمان اطلاعات ملی عراق امروز دوشنبه در بیانیهای اعلام کرد که توانسته شبکهای کلیدی در تأمین مالی گروه تروریستی داعش را شناسایی و بازداشت کند؛ شبکهای که مسئول انتقال تروریستها میان چند کشور جهان بوده است.
بر اساس این بیانیه، عملیات بازداشت در چند کشور غرب آفریقا پس از آنکه تحرکات و خطوط ارتباطی میان این شبکه و دیگر شبکههای مرتبط در داخل و خارج عراق رصد شد، انجام شده است. هدف این ارتباطات، تقویت ساختار مالی داعش و برنامهریزی برای حملات تروریستی علیه کشورهای اروپایی و منافع عراق در خارج بوده است.
این عملیات ادامهای بر یک عملیات ویژه در سال ۲۰۲۳ در استان کرکوک بود که یکی از شبکههای وابسته به داعش را هدف قرار داد؛ شبکهای که مسئول تأمین مالی هستههای این گروه تروریستی بود.
سازمان اطلاعات عراق تأکید کرد که همچنان به تعقیب بقایای داعش و مقابله با طرحهای مخرب آن ادامه خواهد داد؛ طرحهایی که بهزعم این نهاد، بهطور ناامیدانه در تلاش برای آسیب زدن به امنیت ملی عراق هستند.
