  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

جابجایی مسافران جاده‌ای در فارس بدون وقفه ادامه دارد

۲۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۸
کد خبر: 1716017
جابجایی مسافران جاده‌ای در فارس بدون وقفه ادامه دارد

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس با اشاره به آمادگی کامل استان برای خدمت‌رسانی در ایام اربعین حسینی ۱۴۰۴، گفت: جابجایی مسافران جاده‌ای در فارس بدون وقفه انجام می‌شود و مسافران در صورت بروز مشکل می‌توانند به کارشناسان مستقر این اداره‌کل در پایانه مسافربری شیراز مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، علیرضا امیری در نشست راهداری فارس اظهار کرد: استان فارس با ۱۵۰۰ کیلومتر مسیر مواصلاتی از دو مبدا ورودی آباده و نی‌ریز، پذیرای زائران اربعین حسینی است.

وی افزود: برای تسهیل رفت‌وآمد و آسایش زائران، اقداماتی شامل ارتقاء ایمنی رویه راه‌ها، توسعه روشنایی خطی و نقطه‌ای، نصب و اصلاح حفاظ‌های میانی و بهینه‌سازی شیب‌های جاده‌ای انجام و به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل راهداری فارس با اشاره به نقش مجتمع‌های خدمات رفاهی در مسیر اربعین گفت: ۲۲ مجتمع خدمات رفاهی فعال در محورهای مواصلاتی و کریدور اربعین استان فارس آماده خدمت‌رسانی هستند.

وی همچنین از راه‌اندازی دو ایستگاه «پویش چشم به راهیم» در شهرستان‌های نی‌ریز و رستم خبر داد که خدمات فرهنگی، پذیرایی و استراحت به زائران ارائه می‌دهند.

امیری اظهار کرد: در حوزه حمل‌ونقل عمومی، ۲۵۰ دستگاه اتوبوس بخش خصوصی و ۱۵۰ دستگاه از ناوگان کارخانجات و دستگاه‌های دولتی برای جابجایی زائران فعال هستند.

به گفته وی، پیش‌فروش بلیط از ۲۵ تیر آغاز شده و تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر به مرزهای شلمچه و چذابه اعزام و حدود ۱۰ هزار نفر نیز بازگشته‌اند.

مدیرکل راهداری فارس گفت: ۷۰ درصد ظرفیت اتوبوس‌ها به مرز شلمچه و ۳۰ درصد به سایر نقاط کشور اختصاص یافته است و هم‌استانی‌ها نگرانی بابت سفرهای غیر اربعینی نداشته باشند.

امیری با رد شایعه عدم امکان تهیه بلیط برای استان‌های دیگر تأکید کرد: همکاران ما در پایانه مرکزی شیراز مستقر هستند و ۳۰ درصد ظرفیت ناوگان به سفرهای داخلی اختصاص دارد؛ بنابراین مسافران در صورت هرگونه مشکل می‌توانند به کارشناسان راهداری در پایانه‌ها مراجعه کنند تا مشکلشان برطرف شود.

............................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha