به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، علیرضا امیری در نشست راهداری فارس اظهار کرد: استان فارس با ۱۵۰۰ کیلومتر مسیر مواصلاتی از دو مبدا ورودی آباده و نی‌ریز، پذیرای زائران اربعین حسینی است.

وی افزود: برای تسهیل رفت‌وآمد و آسایش زائران، اقداماتی شامل ارتقاء ایمنی رویه راه‌ها، توسعه روشنایی خطی و نقطه‌ای، نصب و اصلاح حفاظ‌های میانی و بهینه‌سازی شیب‌های جاده‌ای انجام و به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل راهداری فارس با اشاره به نقش مجتمع‌های خدمات رفاهی در مسیر اربعین گفت: ۲۲ مجتمع خدمات رفاهی فعال در محورهای مواصلاتی و کریدور اربعین استان فارس آماده خدمت‌رسانی هستند.

وی همچنین از راه‌اندازی دو ایستگاه «پویش چشم به راهیم» در شهرستان‌های نی‌ریز و رستم خبر داد که خدمات فرهنگی، پذیرایی و استراحت به زائران ارائه می‌دهند.

امیری اظهار کرد: در حوزه حمل‌ونقل عمومی، ۲۵۰ دستگاه اتوبوس بخش خصوصی و ۱۵۰ دستگاه از ناوگان کارخانجات و دستگاه‌های دولتی برای جابجایی زائران فعال هستند.

به گفته وی، پیش‌فروش بلیط از ۲۵ تیر آغاز شده و تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر به مرزهای شلمچه و چذابه اعزام و حدود ۱۰ هزار نفر نیز بازگشته‌اند.

مدیرکل راهداری فارس گفت: ۷۰ درصد ظرفیت اتوبوس‌ها به مرز شلمچه و ۳۰ درصد به سایر نقاط کشور اختصاص یافته است و هم‌استانی‌ها نگرانی بابت سفرهای غیر اربعینی نداشته باشند.

امیری با رد شایعه عدم امکان تهیه بلیط برای استان‌های دیگر تأکید کرد: همکاران ما در پایانه مرکزی شیراز مستقر هستند و ۳۰ درصد ظرفیت ناوگان به سفرهای داخلی اختصاص دارد؛ بنابراین مسافران در صورت هرگونه مشکل می‌توانند به کارشناسان راهداری در پایانه‌ها مراجعه کنند تا مشکلشان برطرف شود.

