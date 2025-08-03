رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی: حوزه باید جهان امروز را متحول کند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در نشست همافزایی و هماندیشی با جمعی از طلاب و روحانیون که در حرم مطهر شاهچراغ(ع) برگزار شد، به نگاه جامع و همهجانبه بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی نسبت به حوزه اشاره و اظهار کرد: ایشان در این زمینه پیامی مخصوص دارند که لازم است این پیام، بارها و بارها مرور شود و نکات مهمی که ایشان در مورد حوزه بیان کردند، یادآوری گردد. اگر خود ما نیز دائماً این پیام را بخوانیم و به تجزیه و تحلیل آن بپردازیم، خود این کار به ما کمک میکند که در این مسیر، موفقیت بیشتری کسب کنیم.
براساس گزارش خبرنگار ابنا از شیراز، تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) به پیام مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به همایش «یکصدمین سالگشت بازتأسیس حوزه علمیه قم»، در ۱۷ اردیبهشتماه سال جاری اشاره کرد و گفت: این بیانیه دارای یک نگاه جهانی می باشد. از منظر ایشان، حوزه باید جهان امروز را متحول کند؛ جهانی که در آن قطبهای زر، زور و تزویر به بدترین شکل خود نمایانگر شده است. نظر مقام معظم رهبری این است که حوزه امروز باید بتواند با این جهان مواجه و نیز موثر واقع گردد.
وی ادامه داد: حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) در سالهای پایانی عمر مبارک خود بیانیهای را صادر کردند که به «منشور روحانیت» معروف شد و در آن بارها بیان کردند که «اجتهاد مصطلح» در حوزه کافی نیست؛ نه برای عوام و نه برای خواص پذیرفته نیست که مجتهدان در مورد مسائل روز نظری نداشته باشند و قطبهای مختلف فرهنگی، اقتصادی، قدرت و ... را نشناسند.
استاد دانشگاه تهران، تصریح کرد: مجتهدی که مسائل روز را متوجه نباشد، برای روزگار مفید نیست؛ مجتهدی که بتواند کتب مختلف فقهی را بیان و تفسیر کند و در دروس حوزوی مجتهد باشد اما اینکه نتواند مسائل مختلف جهان امروز را فهم، هدایت و مدیریت کند کارآمد نیست. این نگاه حضرت آقا و برخواسته از فرمایشات امام خمینی(رحمت الله علیه) میباشد که امروز حوزه نیازمند چنین افرادی است که این خود نیازمند مدیریت و برنامه ریزیهای دقیق، مختلف و بررسی شاخصههای حوزه و طلبه است.
وی اظهار کرد: مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در سفری که به شهر مقدس قم داشتند، بحث فقه حکومتی را تبیین کردند و فرمودند که فقه شیعه داری پنج دوره میباشد که آخرین دوره آن فقه حکومتی میباشد که متفاوت از فقه سیاسی است. معظم لَه بیان کردند که امام خمینی(قدس سره) بنیانگذار فقه حکومتی در حوزههای علمیه بودند و در ادامه به تعریف فقه حکومتی پرداختند و فرمودند که فقه حکومتی از اولین تا آخرین باب، همه ناظر بر یک جامعهای است که در آن حکومت اسلامی برقرار است؛ یعنی فرد و اجتماع را با هم و درکنار یکدیگر، در عصر حاکمیت نظام بینالملل سلطهگر مشاهده کردند که شامل تمام نظامهای مختلف دنیا میباشد که در رأس آن آمریکای جنایتکار با قدرت بمب هستهای قرار دارد.
تولیت آستان مقدس شاهچراغ(ع) در پایان خاطرنشان کرد: فقه ما در این عصر باید تلاش کند که فرد و جامعه را به بهترین شکل ممکن و براساس کتاب و سنت، و به دستور خداوند درکنار یکدیگر قرار بدهد. این فقه حکومتی است که مدنظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) میباشد که در سخنان خود از آن به «بَلاغُ اَلْمُبین» تعبیر کردند که هم ناظر بر جامعهای است که فرد در آن زندگی میکند و در رأس آن حکومت اسلام قرار دارد و هم ناظر بر این است که حاکم جامعه، به اِذن الله حکومت کند.
شایان ذکر است، تعدادی از شرکتکنندگان در این نشست هماندیشی، نقطه نظراتی پیرامون راهکارهای تقویت هرچه بیشتر حوزه های علمیه استان فارس، بهویژه شهر شیراز ارائه کردند، و حجت الاسلام والمسلمین محمودی مدیر حوزه های علمیه استان فارس نیز ضمن استقبال از برپایی سلسله جلساتی پیرامون این موضوع، نکاتی در این راستا ارائه کرد.
.....................
پایان پیام
نظر شما