به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین رضا عزت زمانی امروز سه شنبه در جلسه تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس به اهمیت و ارزش‌های فرهنگی، دینی و ملی در جامعه ایران تأکید کرد و گفت: نقش شهدا، علما و مجاهدان در حفظ و پاسداری از این ارزش‌ها بسیار مهم و اساسی است.

وی از شهید داوودی و شهید قرآنی که در لحظات سخت جزیره مجنون با تلاوت قرآن آرامش و انگیزه به رزمندگان بخشیدند، یاد کرد و ادامه داد: شهیده کرباسی الگویی بی‌نظیر برای زنان مجاهد است که در دفاع از جبهه مقاومت و معرفی الگوهای ارزشمند، ماندگار شده است.

معاون فرهنگی و راهبری سازمان تبلیغات اسلامی کشور در ادامه به نقش علمای بزرگ اسلام، از صدر اشاره و بر اهمیت حضور روحانیت در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی تأکید کرد.

حجت الاسلام عزت زمانی در ادامه به وضعیت فعلی کشور و جنگ فرهنگی و شناختی اشاره کرد و گفت: دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف تلاش دارد هویت ایرانی و اسلامی را تضعیف کند، اما ملت ایران با ایمان، مقاومت و پشتوانه ولایت، این هویت را حفظ کرده است.

وی به اهمیت حضور مردم در مراسم‌هایی مانند جشن غدیر اشاره کرد و ادامه داد: این موضوع نشان‌دهنده عشق و ولایت‌مداری مردم است و این حضورها سرمایه عظیم ملت ایران در مبارزه با ظلم و استکبار است.

حجت الاسلام عزت زمانی در پایان بر اهمیت همدلی، هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و دینی در مسیر مقابله با دشمن و تحقق اهداف انقلاب اسلامی تأکید و تصریح کرد: حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در سطح کشور و منطقه موجب ارتقای جامعه خواهد شد.

............................

پایان پیام