شهادت هفت نفر در حمله رژیم صهیونیستی به چادر خبرنگاران

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به چادر خبرنگاران در کنار بیمارستان شفاء، انس الشریف و محمد قریقع دو خبرنگار این شبکه به شهادت رسیدند. در این حمله همچنین ابراهیم ظاهر و محمد نوفل تصویربرداران شبکه الجزیره به شهادت رسیدند.

از سوی دیگر محمد ابو صلح سلمیه مدیر مجتمع پزشکی شفا در غزه به این شبکه گفت حمله رژیم صهیونیستی به چادر خبرنگاران به شهادت هفت نفر منجر شد.

به گفته منابع فلسطینی افزون بر انس الشریف، محمد قریقع، ابراهیم ظاهر و محمد نوفل، در این حمله هوایی محمد الخالدی روزنامه نگار و مومن علیوه تصویربردار نیز به شهادت رسیدند.

درخواست تحقیقات بین المللی درباره ترور خبرنگاران در غزه

مرکز حمایت از خبرنگاران فلسطینی در بیانیه‌ای اعلام کرد: ترور خبرنگاران الشریف و قریقع پس از ماه‌ها اقدامات تحریک آمیز آشکار اسرائیل علیه آنان صورت گرفت، این در حالی بود که آنان به وظایف شغلی خود از زمان آغاز جنگ نسل کشی در نوار غزه، با وجود آوارگی اجباری، نبود امنیت و شرایط دشوار معیشتی ادامه دادند.

ما خواستار اجرای تحقیقات بین المللی مستقل و شفاف درباره جنایات مداوم اسرائیل در هدف قرار دادن خبرنگاران در غزه و تضمین بازخواست مسئولان این جنایات طبق قوانین بین المللی هستیم. از جامعه بین الملل می‌خواهیم هر چه سریعتر از خبرنگاران فلسطینی حمایت کرده و ساز و کار بازخواست بین المللی را تقویت کنند به طوری که تضمین کند به نقض‌های مداوم پایان داده شده و سیاست فرار از مجازات متوقف شود.

