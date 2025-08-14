جذب ۱۰ میلیون گردشگران خارجی؛ اولویت دولت در زمینه میراث فرهنگی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، سید رضا صالحی امیری در حاشیه بازدید از مجموعه جهانی پاسارگاد گفت: پارسال هفت میلیون و ۳۹۹ هزار نفر گردشگر خارجی به کشورمان داشتیم و یکی از قطب‌های گردشگری که مورد بازدید این بازدید کنندگان استان فارس بود.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری دولت برای جذب حدود ۱۰ میلیون نفر گردشگر خارجی است.

وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی افزود: بعد از دفاع مقدس دوازده روزه تحمیلی ورود گردشگران خارجی رکود داشته، اما دو راهبرد را برای جبران این موضوع دنبال می‌کنیم، یکی راهبرد تقویت گردشگری داخلی است به لحاظ اشتغال و نشاط اجتماعی و راهبرد دوم دوم تمرکز بر ورود گردشگران خارجی از عراق تا عربستان و آسیای میانه تا قفقاز است.

