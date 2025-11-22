کشور سومالی در مسیر معرفی دوباره خود به جهان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سومالی در تلاش است تا با تکیه بر آب‌های زلال و سواحل شنی خود، گردشگران بیشتری را جذب کند؛ هرچند وضعیت امنیتی در خارج از مرزهای شهر موگادیشو پایتخت سومالی، همچنان بی‌ثبات است.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، «شِریل» که از ایالات متحده آمریکا به صومال سفر کرده و از ساحل لیدو بازدید کرده، می‌گوید: «حتی صریح به خانواده‌ام نگفتم کجا می‌روم، اما… از لحظه‌ای که از هواپیما پیاده شدم، کاملاً احساس راحتی کردم.»

او می‌افزاید: اوضاع اصلاً آن‌طور که می‌شنوید نیست.

سومالی تلاش دارد تصویر خود را بهبود دهد؛ به‌ویژه پس از اینکه ارتش این کشور از پایان سال ۲۰۲۳ میلادی توانست کنترل حدود ۲۰۰ شهر و روستا را دوباره به‌دست گیرد.

مقام‌های سومالی تأکید می‌کنند که به لطف افزایش دوربین‌های نظارتی، ایست‌های بازرسی و حضور مأموران لباس‌شخصی، میزان حملات در پایتخت این کشور ۸۶ درصد کاهش یافته است.

با وجود این اقدامات، موگادیشو طی شش ماه گذشته شاهد تلاش برای حمله به کاروان رئیس‌جمهور، شلیک یک موشک در نزدیکی فرودگاه، و حمله به یک مرکز بازداشت بوده است.

تغییر تصویر سومالی

این شرایط مانع از آن نشد که «داوود اویس جامع» وزیر گردشگری سومالی، کشورش را در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه، مقصدی گردشگری توصیف کند.

او گفت: گردشگری در سراسر جهان مترادف با ثبات است. گردشگری می‌تواند تصویر سومالی را تغییر دهد.

به گفته او، حدود ۱۰ هزار گردشگر خارجی سال گذشته از سومالی بازدید کرده‌اند؛ رقمی که امیدوار است امسال دو برابر شود. اکثر این گردشگران از چین، آمریکا و ترکیه آمده‌اند، هرچند او دلیل سفرشان را توضیح نداد.

یک سرباز مسلح، «شِریل» و همسرش «ریچارد» را در گردششان در موگادیشو همراهی می‌کرد. شریل می‌گوید: آزادانه قدم می‌زنیم؛ مردم مهربان‌اند، و مکان واقعاً جذاب است.

این زوج که نخواستند نام خانوادگی‌شان فاش شود، پیش‌تر نیز به کشورهایی مانند افغانستان و کره‌شمالی، سفر کرده‌اند که معمولاً مقصد گردشگری محسوب نمی‌شوند.

«علی حسن» یکی از بنیان‌گذاران آژانس «ویزیت موگادیشو» – برگزارکننده سفر این زوج – می‌گوید هشدارهایی که رسانه‌های غربی و اروپایی منتشر می‌کنند، بسیاری از گردشگران را منصرف می‌کند.

بریتانیا شهروندانش را از سفر به سومالی بر حذر می‌دارد و درباره احتمال بالای آدم‌ربایی هشدار می‌دهد. آمریکا نیز به‌صراحت اعلام می‌کند: به سومالی سفر نکنید.

اما حسن می‌گوید: امنیت در بسیاری از مناطق کشور سومالی بهتر شده و گردشگران می‌توانند بدون مشکل با مردم محلی تعامل داشته باشند.

آژانس او برای هر گردشگر حدود ۵۰۰ دلار در روز دریافت می‌کند؛ مبلغی که شامل ویزا، اقامت، غذا و همراهی مسلحانه است.

برای تقویت این بخش که به گفته دولت سومالی ۳۰ هزار شغل ایجاد کرده، این دولت اقدام به بازسازی جاده‌ها کرده و اخیراً سامانه ویزای الکترونیک را فعال کرده، هرچند این سامانه هک شده و سبب نگرانی جدید واشنگتن و لندن شده است.

«آنتونی میدلتون» گردشگر ۴۲ ساله بریتانیایی که حدود ۱۵۰۰ دلار برای دو شب اقامت در موگادیشو (شامل هزینه‌های امنیتی) پرداخت کرده، می‌گوید که پس از ورود به سومالی، بانک او چهار کارت بانکی‌اش را مسدود کرده است.

او می‌گوید: سومالی کشور خطرناکی است، حتی اگر اوضاع رو به بهبود باشد؛ اما تفاوت زیادی بین یک مکان خطرناک و یک مکان دشمن‌پندار وجود دارد.

