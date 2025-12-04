ترکیه در مسیر تصاحب بازار جهانی گردشگری حلال

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در دنیایی که رقابت بر سر جذب گردشگر و کسب درآمد از صنعت بی‌دود شدت گرفته، دیگر شعار «مشتری همیشه حق دارد» کافی نیست؛ امروز «مشتری شریک است» شعار واقعی بازار گردشگری است. ترکیه با تجربه تلخ چند سال قبل، زمانی که گردشگران عرب به دلیل افزایش نژادپرستی و سخنان نفرت‌انگیز از سفر به این کشور خودداری کردند، دریافت که نادیده گرفتن خواسته‌های گردشگران می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

توسعه گردشگری حلال در ترکیه

براساس گزارش روزنامه العربی الجدید، ترکیه با هدف جذب ۶۵ میلیون گردشگر، تعداد مراکز دارای نشان آبی را افزایش داده و عناصر گردشگری حلال را با حفظ حریم خصوصی مسلمانان به مجموعه خدمات خود افزوده است. «فهری ایت» کارشناس صنعت گردشگری، می‌گوید: عدم ارائه گوشت خوک یا گوشت غیرحلال، حذف نوشیدنی‌های الکلی، وجود مساجد و سالن‌های نماز، مراکز سلامتی و جهت‌یابی به سمت قبله، از مهم‌ترین الزامات گردشگری حلال هستند. همچنین تفکیک جنسیتی در استخرها و اماکن تفریحی رعایت می‌شود.

مقاصد محبوب گردشگری حلال

ایت افزود: آنکارا و کبادوکیا مقاصد اصلی گردشگری حلال هستند، اما تمام استان‌های ترکیه امکاناتی برای گردشگری حلال دارند. شهرهای ساحلی دریای سیاه بیشتر مورد توجه گردشگران عرب مسلمان هستند، در حالی که استانبول نیز هتل‌ها و استخرهای حلال و حتی سواحل مخصوص بانوان ارائه می‌دهد.

رتبه ترکیه در گردشگری حلال

طبق گزارش شرکت CrescentRating، ترکیه اخیراً رتبه دوم جهانی در گردشگری حلال را کسب کرده و پس از مالزی و بالاتر از امارات و اندونزی قرار گرفته است. وزارت گردشگری و فرهنگ ترکیه اعلام کرده که گردشگری حلال حدود ۷ درصد از کل درآمد گردشگری سال ۲۰۲۴ این کشور را تشکیل داده و ترکیه امیدوار است تا پایان دهه جاری به مقصد اول گردشگری حلال جهان تبدیل شود.

ترکیه و تنوع گردشگری

با وجود تمرکز روی گردشگری حلال، ترکیه همچنان به جذب گردشگران جهانی ادامه می‌دهد. به گفته «مراد شاکر» راهنمای گردشگری در استانبول، آنطالیا با طبیعت زیبا، سواحل طولانی و آثار باستانی سالانه بیش از ۱۷ میلیون گردشگر پذیرش می‌کند و مقصد اصلی گردشگران اروپایی، روسی و عرب است. او می‌گوید: ترکیه در گردشگری درمانی، گردشگری حلال و گردشگری زمستانی پیشرو است و تمرکز بر گردشگری حلال، حقوق سایر گردشگران را محدود نمی‌کند.

رشد بازار و آینده گردشگری حلال

انتظار می‌رود تعداد گردشگران حلال در جهان تا سال ۲۰۳۰ میلادی به ۲۴۵ میلیون نفر برسد و هزینه‌ای حدود ۲۳۰ میلیارد دلار داشته باشند. ترکیه نیز ۱۵۰ هتل و ۱۶۰ مجتمع تفریحی ویژه گردشگری حلال را آماده کرده و حتی محصولات آرایشی حلال در اتاق‌ها و حمام‌ها ارائه می‌دهد.

گردهمایی‌ها و نوآوری در گردشگری حلال

ترکیه با برگزاری کنفرانس‌های گردشگری حلال، مانند کنفرانس سال گذشته در ازمیر، آخرین تحولات این صنعت را دنبال کرده و با فعالان و بازدیدکنندگان تعامل دارد تا تجربه کامل و مطابق با نیازهای گردشگران مسلمان ارائه کند.

