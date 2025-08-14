  1. صفحه اصلی
اجرای پویش ۳۱۳ میلیون صلوات در طریق الحسین (ع)

۲۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۴
کد خبر: 1716857
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایر ایران از انتشار پیام‌های دینی از طریق نرم‌افزار بین‌المللی «صلوات‌نت» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایر ایران گفت: پویش ۳۱۳ میلیون صلوات، نذر ظهور امام عصر ارواحنافداه، از طریق نرم‌افزار بین‌المللی «صلوات‌نت» در موکب‌های اربعین شروع شد و این پویش همچنان ادامه دارد.

حجت‌الاسلام سیدعبدالله بحرینی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایر ایران، از روند فعالیت‌های فرهنگی و معنوی این سازمان در مسیر اربعین حسینی و انتشار پیام‌های دینی از طریق نرم‌افزار بین‌المللی «صلوات‌نت» خبر داد و گفت: خدا را شاکریم که علی‌رغم محدودیت‌ها و عدم مساعدت برخی نهادها، این پویش بین‌المللی، در مواکب شهدای عشایر مستقر در مرزهای خسروی و مهران، به نیت ظهور حضرت مهدی ارواحنافداه آغاز شد و بسیار تأثیرگذار بود.

وی این برنامه را باعث حفظ ارتباط با مخاطبین در جامعه جهانی دانست و با تأکید بر امکان انتقال پیام‌های دینی و فرهنگی توسط این نرافزار، افزود: هدف ما، ایجاد جریان مستمر فرهنگی و معنوی بوده و هست، تا پیام عاشورایی و امام حسین علیه‌السلام در سطح جهانی منتشر شود.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایر ایران تأکید کرد: مبلغین روحانیِ ما با حضور در مواکب مسیر اربعین، ارائه توضیحات لازم و در اختیار گذاشتن نرم‌افزار، با مخاطبان زیادی از کشورهای مختلف، ارتباط برقرار کردند و آنان نیز با اهداف ما آشنا شده و در فعالیت‌های فرهنگی ما مشارکت نمودند.

وی افزود: مبلغین ما تا بعد از اربعین در مواکبی که به نام جبهه مقاومت یا گروه‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند، حضور دارند و فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی را ادامه می‌دهند و انشاالله امیدواریم این روند در طول سال ادامه داشته باشد.

بحرینی با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری در تبلیغ دین گفت: نرم‌افزار صلوات‌نت به‌عنوان یک ابزار مدرن، امکان نشر و ترویج ارزش‌های دینی را در سطح بین‌المللی فراهم کرده است و این نرم‌افزار به ما اجازه می‌دهد تا در مناسبت‌های مختلف سال و مسیرهای زیارتی، با مخاطبان جهانی ارتباط برقرار کنیم و فرهنگ عاشورایی و ایثارگری را به آنان منتقل کنیم.

وی افزود: حضور ما در موکب‌ها تنها به ارائه خدمات معنوی محدود نمی‌شود؛ بلکه از طریق این نرم‌افزار، امکان دسترسی مستقیم به محتوا و برنامه‌های دینی فراهم شده و زائران و مخاطبان در سراسر جهان می‌توانند در جریان فعالیت‌ها قرار گیرند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور عشایر ایران در ادامه تأکید کرد: یکی از ویژگی‌های مهم این فعالیت‌ها استمرار آن در طول سال و در مناسبت‌های مختلف است. این برنامه نه تنها در مسیر پیاده‌روی اربعین؛ بلکه در دیگر مناسبت‌های مذهبی و ملی، جریان‌ساز بوده و ارتباط با مخاطبان را حفظ می‌کند.

وی با بیان اینکه فعالیت‌ها به‌صورت جمعی و هماهنگ با دیگر نهادها و گروه‌های بین‌المللی انجام می‌شود، گفت: مبلغین و خادمان ما در مواکب، با بهره‌گیری از این نرم‌افزار، پیام‌های دینی و فرهنگی را منتقل کرده و نقش مهمی در ترویج آموزه‌های اسلام ناب و فرهنگ اهل بیت علیهم‌السلام دارند.

این فعال فرهنگی با تأکید بر نقش فناوری در ترویج فرهنگ دینی افزود: استفاده از ابزارهای روز دنیا در فعالیت‌های تبلیغی و فرهنگی، امکان انتقال پیام‌ها و ارتباط با مخاطبان جهانی را فراهم کرده و از این طریق، فرهنگ ناب اسلامی و پیام‌های عاشورایی به‌صورت مستمر منتشر می‌شود.

بحرینی در پایان به اهمیت استمرار این جریان اشاره کرد و گفت: با توجه به استقبال مخاطبان داخلی و بین‌المللی برنامه‌های ما در مسیرهای زیارتی و در مناسبت‌های مختلف ادامه خواهد داشت و هدف اصلی ما ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و معنویت است.

