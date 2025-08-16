به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد بین‌المللی عاشوراء امسال و در موسم اربعین ۱۴۴۷ ق. (2025 م. - ۱۴۰۴ ش.) خدمات متنوع فرهنگی و رفاهی به زوار اربعین تقدیم کرد؛ از جمله:

* راه‌اندازی چهار موکب فرهنگی خدماتی:

ـ موکب شماره ۱ در داخل شهر کربلاء؛

ـ موکب شماره ۲ در طریق یا حسین (مسیر اصلی پیاده‌روی نجف به کربلاء)؛

ـ موکب شماره ۳ در ورودی شهر سامراء؛

ـ موکب شماره ۴ در راهپیمایی موسوم به جاماندگان در شهر تهران.

* برگزاری نماز جماعت و بیان مسائل دینی در موکب‌ها؛

* حضور مبلّغان زباندان (عربی، فارسی، انگلیسی و ترکی) و پاسخگویی به سؤالات دینی و شبهات اعتقادی؛

* حضور مشاوران و روان‌شناسان حوزوی در موکب و ارائه مشاوره برای حل مشکلات مذهبی، خانوادگی، تحصیلی و ...؛

* توزیع دو کتاب کودک (قصه و رنگ‌آمیزی) با موضوع اربعین به زبان‌های فارسی و عربی؛

* توزیع زیارت‌نامه اربعین به همراه «آداب زائر به دو زبان فارسی و عربی»؛

* طراحی و توزیع هفت نوع پرچم کوچک در مضامین و رنگ‌های مختلف؛

* توزیع پرچم جمهوری اسلامی ایران و پیکسل‌های تمثال رهبر معظم، با توجه به تشدید علاقه زائران کشورهای مختلف به ایران و رهبری؛

* تهیه ۱۸۰۰۰ آب آشامیدنی و صدها قالب یخ و عرضه به زوار در موکب‌های بنیاد و دیگر موکب‌های مسیر پیاده‌روی؛

* ارائه خدمات اینترنت وای‌فای رایگان به زائران.

