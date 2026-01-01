پاسداشت راه شهدا و خدمت خالصانه به زائران، رسالت مواکب اربعین حسینی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین فجری نماینده حشد الشعبی در مواکب اربعین حسینی، در سخنانی معنوی و مشحون از یاد شهدا، بر اهمیت استمرار مسیر امام حسین(ع) و خدمت صادقانه به زائران تأکید کرد و گفت: درود و سلام بر رسول بزرگ خدا، صلی‌الله‌علیه‌وآله، و سلام بر امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب و امام حسین(ع) و بر مسیر و راه ایشان. سلام و رحمت خداوند و برکاتش بر همه شهیدان، کسانی که جان خود را در راه حق و دفاع از دین و عدالت فدا کردند، و نیز بر شهدای بزرگ معاصر و همه کسانی که در راه خداوند جان سپردند.

وی با اشاره به اهمیت محافل دینی و یادآوری شهدا، افزود: این محافل با اعتماد و اخلاص شکل گرفته است و هدف آن یادآوری شهدا، پاسداشت مسیر امام حسین(ع) و ترویج خدمت خالصانه و صادقانه به زائران و مردم خداجوی است. مکتب شهدا و مسیر شهدا و فرهنگ ایثار، نتیجه خون‌های پاکی است که در راه حق ریخته شد و یاد آن‌ها چراغ راه ماست.

حجت‌الاسلام والمسلمین فجری تأکید کرد: وظیفه امروز ما خدمت خالصانه، رعایت ادب دینی، پایبندی به اخلاق اسلامی و استمرار مسیر حق است. گرچه مشکلات و چالش‌ها فراوانند، اما انتخاب مسیر خداوند و ایستادگی در راه حق، حتی در سختی‌ها، امری طبیعی، ضروری و افتخارآمیز است.

وی افزود: هیئت‌ها، مدارس، نهادهای مردمی و گروه‌های جهادی باید در این مسیر نقش‌آفرین باشند، همان‌گونه که نیروهای مقاومت و مجموعه‌هایی چون حشدالشعبی با اخلاص و فداکاری در میدان حاضر شدند و نمونه‌ای بارز از خدمت و ایثار را به نمایش گذاشتند.

نماینده حشدالشعبی در ادامه با اشاره به نقش مهم آموزش و پرورش و معلمان در تربیت نسل جوان، گفت: معلمان، علمای دین و نهادهای تربیتی با خلوص نیت و بی‌ادعا در راه تعلیم، تربیت و خدمت به مردم تلاش می‌کنند و این اقدامات، زمینه‌ساز استمرار مسیر شهدا و ترویج فرهنگ ایثار در جامعه است.

وی به اهمیت همکاری و هماهنگی میان گروه‌های جهادی، هیئت‌ها، مدارس و مواکب اربعین اشاره کرد و افزود: خدمت به زائران و مردم خداجوی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تعامل مؤثر و تلاش مستمر است و هر یک از این مجموعه‌ها باید با رعایت ادب دینی و اخلاق اسلامی، سهم خود را در این مسیر ایفا کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین فجری همچنین به مشکلات و چالش‌های پیش روی فعالان دینی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: گرچه مسیر پرچالش است، اما انتخاب راه خداوند و خدمت خالصانه به مردم و زائران، کاری طبیعی و ضروری است. ما باید با همدلی و هم‌افزایی، این مسیر را ادامه دهیم و یاد و نام شهدا را همواره زنده نگه داریم.

