به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرد سیاست‌های «اسرائیل» طی ۲۲ ماه گذشته، عمداً با هدف نابودی فلسطینی‌ها اعمال شده و بخشی جدایی‌ناپذیر از «جنایت نسل‌کشی مستمر» علیه آنان است.

اِریکا جیوارا، مدیر ارشد بخش تحقیقات در سازمان عفو بین‌الملل تصریح کرد: نظام بین‌الملل در عمل به رژیم اسرائیل مجوز شکنجه فلسطینی‌ها و برخورداری از مصونیت تقریباً کامل طی چند دهه گذشته داده است.

وی همچنین خواستار رفع فوری و بدون شرط محاصره غزه شد و بر لزوم برقراری آتش‌بس پایدار و توقف هرگونه طرحی برای تداوم اشغال یا تشدید حمله نظامی به این منطقه تأکید کرد.

