به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۱۸ اوت ۲۰۲۵ اعلام کرد که اسرائیل سیاستی عامدانه برای گرسنگی دادن به ساکنان نوار غزه را دنبال می‌کند. این گزارش که بر اساس مصاحبه با ۱۹ غیرنظامی آواره و دو پزشک در بیمارستان‌های شهر غزه تهیه شده، از «نابودی نظام‌مند سلامت، رفاه و بافت اجتماعی زندگی فلسطینی» سخن می‌گوید. عفو بین‌الملل این سیاست را بخشی از «نسل‌کشی جاری» اسرائیل علیه فلسطینیان در غزه دانسته و خواستار رفع فوری محاصره و برقراری آتش‌بس پایدار شد.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرده که تنها در روز یکشنبه ۱۷ اوت، هفت نفر از جمله دو کودک به دلیل سوءتغذیه جان باختند. سازمان ملل هشدار داده است که سطح گرسنگی و سوءتغذیه در این منطقه محاصره‌شده از زمان آغاز درگیری‌ها در اکتبر ۲۰۲۳ به بالاترین حد خود رسیده است. با این حال، مقامات اسرائیلی اتهام ایجاد گرسنگی عمدی را رد کرده و آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت بهداشت غزه را زیر سؤال برده‌اند.

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که محدودیت‌های شدید اسرائیل بر ورود کمک‌های انسانی، جان میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته است. عفو بین‌الملل روایت‌های تکان‌دهنده‌ای جمع‌آوری کرده، از جمله وضعیت زنان باردار و شیرده که به دلیل نبود غذا و آب آشامیدنی در شرایط غیرانسانی زندگی می‌کنند. یک مادر بیان کرده است که به دلیل گرسنگی قادر به شیردهی به فرزندش نیست و این امر او را دچار احساس عمیق شکست کرده است.

در چنین شرایطی، سکوت و حمایت بی‌قید و شرط آمریکا از سیاست‌های اسرائیل، انتقادات گسترده‌ای برانگیخته است. واشنگتن که خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کند، نه تنها به اتهامات سنگین عفو بین‌الملل واکنش نشان نداده، بلکه با حمایت نظامی و سیاسی خود از اسرائیل به عنوان شریک در تعمیق این فاجعه انسانی شناخته می‌شود. همچنین گزارش‌ها حاکی است که غیرنظامیان هنگام تلاش برای دریافت کمک‌های بشردوستانه هدف حمله قرار گرفته‌اند، از جمله حمله‌ای به افرادی که در انتظار کامیون‌های سازمان ملل بودند.

یک ارزیابی سازمان ملل نشان می‌دهد که ۸۶ درصد از زمین‌های کشاورزی غزه بر اثر عملیات نظامی اسرائیل نابود شده و دسترسی به مواد غذایی تازه و مقوی تقریباً ناممکن شده است. بهای یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی در غزه به ۲۳ دلار رسیده که ۲۰ برابر بیشتر از پیش از جنگ است. این وضعیت، همراه با تخریب زیرساخت‌های آب و فاضلاب، موجب شیوع بیماری‌های عفونی و مرگ‌های بیشتر شده است.

عفو بین‌الملل از جامعه جهانی، به‌ویژه متحدان اسرائیل مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا خواست تا انتقال سلاح‌ها را فوراً متوقف کرده و تحریم‌های هدفمند اعمال کنند تا به وظایف قانونی و اخلاقی خود در پایان دادن به این «نسل‌کشی» عمل کنند. با این حال، به نظر می‌رسد واشنگتن منافع استراتژیک خود را بر جان انسان‌ها مقدم دانسته و عملاً فاجعه عظیم انسانی را نادیده می‌گیرد.

..............................

پایان پیام/