  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران
  3. ابنای شهرستان ها

اجرای سمفونی ملی شهدا و تولیدات فاخر فرهنگی در کنگره ۸۰۰۰ شهید گیلان

۲۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۶
کد خبر: 1718134
اجرای سمفونی ملی شهدا و تولیدات فاخر فرهنگی در کنگره ۸۰۰۰ شهید گیلان

معاون فرهنگی سپاه قدس گیلان از اجرای سمفونی ارکستر ملی شهدای گیلان با حضور یک خواننده ملی در تالار مرکزی رشت طی دو شب متوالی به‌عنوان یکی از رویدادهای فاخر فرهنگی کنگره ۸۰۰۰ شهید استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «محمد پوراسماعیلی» امروز دوشنبه، ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری دومین کنگره ملی ۸۰۰۰ شهید استان گیلان، اظهار کرد: این نمایشگاه با شعار "پرچمدار حماسه، تولید، مقاومت"، با تلاش همه‌جانبه دست‌اندرکاران، تدابیر فرمانده سپاه قدس گیلان، و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی استان، در ایام اجلاسیه پایانی برگزار خواهد شد و آماده بازدید عموم مردم شریف گیلان است.

معاون فرهنگی سپاه قدس گیلان از ساختار نمایشگاه گفت و افزود: این رویداد در چهار محور اصلی طراحی شده است که هر یک نمایانگر بخشی از هویت، توانمندی و افتخار مردم استان گیلان است.

وی تصریح کرد: در بخش دفاعی و امنیتی، تجهیزات و دستاوردهای نظامی نیروهای مسلح مستقر در استان در قالب یک مجموعه منسجم به نمایش گذاشته می‌شود تا اقتدار و آمادگی دفاعی گیلان را به تصویر بکشد. 

پوراسماعیلی از توجه ویژه کنگره به بخش کودکان و نوجوانان گفت و ادامه داد: در این بخش نیز فضایی تربیتی و آموزشی با طراحی ویژه در حوزه بازی و پارک با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت، با میزبانی شهدا برای نوگلان آینده‌ساز فراهم شده است. 

وی با اشاره به پرچمداری خدمت رده‌های مختلف در استان گیلان، اظهار کرد: غرفه‌های حوزه ها و دستگاه‌های اجرایی استان با ارائه خدمات فرهنگی، هنری، اجتماعی و اقتصادی، دستاوردهای خود را به‌صورت مستقیم به مردم معرفی می‌کنند.

معاون فرهنگی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه این نمایشگاه در تلاش است با نگاهی اصیل و عمیق، قدمت و شکوه این خطه را به نمایش گذارد، افزود: بخش پایانی نمایشگاه نیز به روایت هویت، فرهنگ، تاریخ، دین، مذهب و ملیت استان گیلان اختصاص دارد.

وی با اشاره به نقش این نمایشگاه در بازتاب شعار کنگره گفت: سیر نمایشگاهی این رویداد، نشان‌دهنده پرچمداری استان گیلان در عرصه‌های مختلف مردمی است و با شعار کنگره هم‌خوانی کامل دارد.

سرهنگ پوراسماعیلی در ادامه از برگزاری یک رویداد فاخر موسیقایی خبر داد و گفت: در بخش تولیدات فرهنگی، اجرای سمفونی ارکستر ملی شهدای استان گیلان با حضور یک خواننده ملی در ۲ شب متوالی در تالار مرکزی شهر رشت با اطلاع رسانی زمان دقیق این اجرا، برگزار خواهد شد که جزو افتخارات این کنگره محسوب می‌شود. 

وی همچنین به تولیدات رسانه‌ای و هنری اشاره کرد و افزود: نماهنگ‌های «بله جان» و «بهشت قهرمان» در قالب مجموعه‌ای ۲۰ قسمتی، تولیدات نمایشی چون «جلوه‌های عاشقی» از سوی مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری، و آثار تجسمی و تصویری متنوع از دیگر برنامه‌های کمیته فرهنگی کنگره هستند که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تولید شده‌اند.

معاون فرهنگی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه این نمایشگاه نماد وحدت، افتخار و هویت مردم گیلان است گفت: از عموم مردم شریف استان دعوت می‌شود با حضور گرم خود، شکوه این کنگره را دوچندان کنند.

-------------------------

پایان پیام/۳۴۴

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha