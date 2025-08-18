اجرای سمفونی ملی شهدا و تولیدات فاخر فرهنگی در کنگره ۸۰۰۰ شهید گیلان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «محمد پوراسماعیلی» امروز دوشنبه، ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری دومین کنگره ملی ۸۰۰۰ شهید استان گیلان، اظهار کرد: این نمایشگاه با شعار "پرچمدار حماسه، تولید، مقاومت"، با تلاش همه‌جانبه دست‌اندرکاران، تدابیر فرمانده سپاه قدس گیلان، و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی استان، در ایام اجلاسیه پایانی برگزار خواهد شد و آماده بازدید عموم مردم شریف گیلان است.

معاون فرهنگی سپاه قدس گیلان از ساختار نمایشگاه گفت و افزود: این رویداد در چهار محور اصلی طراحی شده است که هر یک نمایانگر بخشی از هویت، توانمندی و افتخار مردم استان گیلان است.

وی تصریح کرد: در بخش دفاعی و امنیتی، تجهیزات و دستاوردهای نظامی نیروهای مسلح مستقر در استان در قالب یک مجموعه منسجم به نمایش گذاشته می‌شود تا اقتدار و آمادگی دفاعی گیلان را به تصویر بکشد.

پوراسماعیلی از توجه ویژه کنگره به بخش کودکان و نوجوانان گفت و ادامه داد: در این بخش نیز فضایی تربیتی و آموزشی با طراحی ویژه در حوزه بازی و پارک با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت، با میزبانی شهدا برای نوگلان آینده‌ساز فراهم شده است.

وی با اشاره به پرچمداری خدمت رده‌های مختلف در استان گیلان، اظهار کرد: غرفه‌های حوزه ها و دستگاه‌های اجرایی استان با ارائه خدمات فرهنگی، هنری، اجتماعی و اقتصادی، دستاوردهای خود را به‌صورت مستقیم به مردم معرفی می‌کنند.

معاون فرهنگی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه این نمایشگاه در تلاش است با نگاهی اصیل و عمیق، قدمت و شکوه این خطه را به نمایش گذارد، افزود: بخش پایانی نمایشگاه نیز به روایت هویت، فرهنگ، تاریخ، دین، مذهب و ملیت استان گیلان اختصاص دارد.

وی با اشاره به نقش این نمایشگاه در بازتاب شعار کنگره گفت: سیر نمایشگاهی این رویداد، نشان‌دهنده پرچمداری استان گیلان در عرصه‌های مختلف مردمی است و با شعار کنگره هم‌خوانی کامل دارد.

سرهنگ پوراسماعیلی در ادامه از برگزاری یک رویداد فاخر موسیقایی خبر داد و گفت: در بخش تولیدات فرهنگی، اجرای سمفونی ارکستر ملی شهدای استان گیلان با حضور یک خواننده ملی در ۲ شب متوالی در تالار مرکزی شهر رشت با اطلاع رسانی زمان دقیق این اجرا، برگزار خواهد شد که جزو افتخارات این کنگره محسوب می‌شود.

وی همچنین به تولیدات رسانه‌ای و هنری اشاره کرد و افزود: نماهنگ‌های «بله جان» و «بهشت قهرمان» در قالب مجموعه‌ای ۲۰ قسمتی، تولیدات نمایشی چون «جلوه‌های عاشقی» از سوی مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری، و آثار تجسمی و تصویری متنوع از دیگر برنامه‌های کمیته فرهنگی کنگره هستند که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تولید شده‌اند.

معاون فرهنگی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه این نمایشگاه نماد وحدت، افتخار و هویت مردم گیلان است گفت: از عموم مردم شریف استان دعوت می‌شود با حضور گرم خود، شکوه این کنگره را دوچندان کنند.

