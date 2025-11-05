حضور ایران در نمایشگاه «اکسپو کودک دوحه ۲۰۲۵»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه بین‌المللی «اکسپو کودک دوحه ۲۰۲۵» با حضور فعال غرفه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قطر، ۱۳ آبان‌ماه در دوحه آغاز به کار کرد.

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قطر، به عنوان تنها نماینده رسمی یک کشور خارجی در قطر، در این نمایشگاه حضور یافته و با همکاری سرپرستی مدارس ایرانی در قطر، به معرفی و ارائه ظرفیت‌ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه کودکان خواهد پرداخت.

ارائه مجموعه‌ای از وسایل کمک‌آموزشی و اسباب بازی‌های ایرانی، به همراه کارگاه‌های هنری ویژه کودکان شامل نقاشی، کاردستی و آموزش و نقاشی روی صورت بخشی از فعالیت‌های تدارک دیده شده، برای حضور در این نمایشگاه هستند.

همچنین، بنرهایی با محوریت معرفی دستاوردهای ایران در حوزه بازی‌های رایانه‌ای، انیمیشن، عروسک‌های بومی، آموزش و پرورش و نیز خدمات بهداشتی و درمانی به نمایش درآمده است.

همزمان با آغاز به کار نمایشگاه و با حضور مهمانان ویژه افتتاحیه، گروه سرود با لباس سنتی دانش‌آموزان، نمایش سنتی ماهیگیری به شکل موزیکال و اجرای موسیقی‌های شاد و پرانرژی جنوب ایران نیز که با استقبال پرشور حاضران مواجه شد، به اجرا درآمدند.

غرفه جمهوری اسلامی ایران در نخستین روز، شاهد حضور و بازدید شخصیت های مختلف فرهنگی و آموزشی کشور قطر بود.

عبداللطیف آل محمود، رئیس اجرایی مجموعة دار الشرق ورئیس کمیته اکسپوی کودکان، عمر عبد العزیز النعمه؛ معاون وزیر آموزش و پرورش و آموزش عالی قطر، جابر الحرمی؛ سردبیر روزنامه الشرق و عثمان ادهیمی؛ مدیرکل دفاع مدنی، از جمله بازدیدکنندگان از غرفه مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قطر بودند.

در همین رابطه، علی بختیاری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوحه، در گفتگو با جابر الحرمی سردبیر روزنامه الشرق و مدیر اکسپو با اشاره به اهمیت توجه به تربیت فرهنگی و هنری کودکان گفت: حضور ایران در اکسپوی کودک فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی و هنری کشورمان به خانواده‌ها و کودکان از ملیت‌های مختلف است. هدف ما ایجاد پلی از شناخت و دوستی میان نسل‌های آینده ایران و قطر و سایر ملت‌هاست.

شایان ذکر است اکسپوی کودکان دوحه ۲۰۲۵ برای دومین سال پیاپی با مشارکت ده‌ها نهاد فرهنگی، آموزشی و هنری از قطر و دیگر کشورها برگزار شده و تا پنج روز، پذیرای عموم بازدیدکنندگان خواهد بود.

سال گذشته، نسخه اول این نمایشگاه از سوی مؤسسه الشرق، برگزار شد و امسال برگزار کنندگان، با تجربه اندوخته سال گذشته، با قدرت و برنامه‌ریزی بهتر، توجه افکار عمومی و نخبگان را به حوزه کودک توجه داده‌اند.

