به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله‌زاده، مدیرکل شبکه‌سازی معاونت فرهنگی-تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران کشور و دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی شعر زنان مقاومت، در نشست خبری این رویداد به تبیین ضرورت‌های برگزاری آن پرداخت.

عبدالله‌زاده این کنگره را بزرگ‌ترین حرکت فرهنگی و تبلیغی حوزه‌های علمیه خواهران در سطح بین‌الملل توصیف کرد که با تمرکز ویژه بر هنر شعر طراحی شده است.

به گفته دبیر اجرایی، اهمیت این مقوله به نگاه راهبردی رهبر معظم انقلاب بازمی‌گردد که همواره بر نقش میدان‌داری شاعران در عرصه‌های فرهنگی تأکید داشته و سالانه با اهالی شعر دیدار می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ابنا، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله‌زاده با اشاره به همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جامعه‌المصطفی العالمیه در برگزاری این برنامه، هدف اصلی را جهانی‌سازی گفتمان مقاومت دانست.

وی تصریح کرد که نیاز به ابزاری کارآمد برای صدور پیام انقلاب و پایداری پس از نبردهای اخیر در منطقه به شدت احساس می‌شد.

عبدالله‌زاده یادآور شد که در عصر کنونی که عصر جنگ رسانه‌هاست، هنر شعر می‌تواند برای گفتمان‌سازی بین‌المللی بسیار گره‌گشا باشد و مقدمات این کار پس از جنگ ۱۲ روزه با همفکری متخصصان فراهم شده است.

تحول رویداد از سطح ملی به بین‌المللی

دبیر اجرایی کنگره سوده در ادامه سخنان خود به چرایی تغییر گستره جغرافیایی این فراخوان اشاره کرد و گفت: در ابتدا بنا بر برگزاری این رویداد در سطح ملی بود، اما واکنش‌های گسترده جهانی به مسئله غزه و فلسطین، مسیر را تغییر داد.

وی افزود که ابراز همدردی انسان‌های آزاده با مظلومان، حتی از سوی کسانی که شاید نگاه مذهبی نداشته باشند، نشان‌دهنده یک نگرش انسانی مشترک به جبهه حق است. از این رو، تصمیم بر آن شد تا از حضور تمامی پیروان ادیان و افراد آزاده در ابعاد بین‌المللی استفاده شود.

عبدالله‌زاده بر لزوم توجه ویژه به نقش زنان در جبهه مقاومت تأکید کرد و این حوزه را از جمله عرصه‌هایی دانست که تا حدودی مورد غفلت واقع شده است.

وی خاطرنشان کرد که نام «سوده همدانی» به عنوان این کنگره برگزیده شد تا یادآور بانوان مجاهدی باشد که در صدر اسلام در دفاع از ولایت و گفتمان پیامبر (ص) فعالیت‌های چشمگیری داشتند.

وی ابراز امیدواری کرد که این حرکت در سال‌های آتی نیز با همین نام ادامه یافته و به پایگاهی دائمی برای شعر مقاومت تبدیل شود.

جزئیات ارسال آثار و زمان‌بندی اختتامیه

عبدالله‌زاده در بخش دیگری از اظهارات خود به ابعاد فنی کنگره پرداخت و اعلام کرد که این رویداد در پنج زبان فارسی، عربی، انگلیسی، اردو و ترکی استانبولی فعالیت می‌کند.

عبدالله‌زاده از تمدید مهلت ارسال آثار به دلیل حساسیت‌های موجود در فضای جبهه مقاومت خبر داد و تأکید کرد که داوری‌ها پس از پایان دی‌ماه انجام خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان ساخت که اختتامیه این رویداد در ایام دهه فجر برگزار می‌شود و برگزیدگان معرفی خواهند شد. تمامی شاعران زن و مرد آزاده، اعم از ایرانی و غیرایرانی، می‌توانند آثار خود را از طریق سامانه نجم به نشانی najm.whc.ir ارسال کنند تا در نهایت مجموعه‌ای ارزشمند برای تقدیم به محضر رهبر معظم انقلاب و ایجاد موج فرهنگی در جهان فراهم آید.

