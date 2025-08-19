سازمان ملل: ۸۶ درصد غزه قابل سکونت نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل بامداد سه‌شنبه بار دیگر درباره وضعیت انسانی فاجعه‌بار نوار غزه هشدار داد.

این نهاد در بیانیه‌ای گفت: «طرح نظامی اسرائیل در شهر غزه تأثیر فاجعه‌باری بر وضعیت انسانی خواهد داشت. اجبار صدها هزار نفر به فرار، دستورالعملی برای فاجعه بوده و ممکن است به آوارگی اجباری منجر شود».

شبکه «الجزیره» به نقل از بیانیه گزارش داد: «ما تعهد خود را برای خدمت به مردم غزه تأیید می‌کنیم و برای ارائه پشتیبانی در شهر غزه حضور خواهیم داشت».

این سازمان با بیان اینکه تقریباً ۸۶٪ از نوار غزه در حال حاضر تحت دستور تخلیه یا مناطق نظامی ارتش رژیم صهیونیستی است، توضیح داد: «ما به دسترسی بدون مانع به تمام نقاط غزه و ورود تدارکات از طریق تمام گذرگاه‌ها نیاز داریم».

طبق این گزارش، این بیانیه همچنین افزود: «بیمارستان‌های جنوب نوار غزه با دو برابر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و پذیرش بیماران از شمال عواقب وخیمی خواهد داشت».

