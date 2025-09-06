به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور فلسطین در نوار غزه در بیانیهای در واکنش به حملات و بمباران برجهای مسکونی اعلام کرد: ما تخریب ساختمانها و تأسیسات مسکونی باقیمانده در شهر غزه توسط اشغالگران اسرائیلی را به عنوان بخشی از طرح آوارهسازی و اخراج جمعیت محکوم میکنیم.
در ادامه بیانیه آمده است: ادعاهای اشغالگران مبنی بر استفاده از برجهای مسکونی و تأسیسات غیرنظامی برای اهداف نظامی دروغ است و هدف آن فریب افکار عمومی و توجیه جنایات آنها علیه غیرنظامیان است.
وزارتخانه یادشده افزود: ما از اهالی شهر غزه میخواهیم که مراقب فریبکاری اشغالگران در مورد وجود منطقه امن بشردوستانه در جنوب نوار غزه باشند. دروغهای آنها دو سال است که آشکار شده است.
..............................
پایان پیام/
نظر شما