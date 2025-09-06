به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور فلسطین در نوار غزه در بیانیه‌ای در واکنش به حملات و بمباران برج‌های مسکونی اعلام کرد: ما تخریب ساختمان‌ها و تأسیسات مسکونی باقی‌مانده در شهر غزه توسط اشغالگران اسرائیلی را به عنوان بخشی از طرح آواره‌سازی و اخراج جمعیت محکوم می‌کنیم.

در ادامه بیانیه آمده است: ادعاهای اشغالگران مبنی بر استفاده از برج‌های مسکونی و تأسیسات غیرنظامی برای اهداف نظامی دروغ است و هدف آن فریب افکار عمومی و توجیه جنایات آنها علیه غیرنظامیان است.

وزارتخانه یادشده افزود: ما از اهالی شهر غزه می‌خواهیم که مراقب فریبکاری اشغالگران در مورد وجود منطقه امن بشردوستانه در جنوب نوار غزه باشند. دروغ‌های آنها دو سال است که آشکار شده است.

