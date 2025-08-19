دیدار محرمانه هیات صهیونیستی با رئیس امارات

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری گزارش دادند که اخیرا یک هیات رژیم صهیونیستی به ریاست وزیر امور راهبردی این رژیم به طور محرمانه به امارات سفر کرده و دیداری با رئیس آن داشته است.

به نقل از شبکه صهیونیستی کان، یک هیات صهیونیستی به ریاست ران درمر وزیر امور راهبردی اسرائیل به طور محرمانه به امارات سفر و با شیخ محمد بن زاید رئیس این کشور دیدار کرده است.

طبق این گزارش، در این دیدار به مساله غزه پرداخته شده است.

پیش از این نیز یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در سفری کوتاه به ابوظبی با شیخ محمد بن زاید و شیخ عبدالله بن زاید وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفت و گو کرد.

در بیانیه‌ای که از سوی لاپید صادر شده، آمده است که در این دیدارها که در کاخ ریاست امارات متحده عربی برگزار شد، طرفین درباره تحولات منطقه‌ای گفت وگو و بر اهمیت بازگرداندن همه اسیران صهیونیست در غزه تاکید کردند.

این درحالی است که منابع مطلع اخیرا تاکید کردند طرف مصری پیشنهاد تازه‌ای درباره توقف جنگ در غزه ارائه کرده است.

به گفته این منابع، این پیشنهاد حاوی نکاتی همسو با طرح استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور غرب آسیا است و می‌تواند زمینه‌ای برای تفاهمات بیشتر باشد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، مفاد این پیشنهاد شامل چند محور اساسی از جمله آزادی ۱۰ اسیر صهیونیست زنده و تحویل ۱۸ جسد متعلق به اسرای کشته‌شده، ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه از طریق نهادهای بین‌المللی همچون سازمان ملل و صلیب سرخ، برقراری آتش‌بس به مدت ۶۰ روز و آغاز مذاکرات برای پایان کامل جنگ همزمان با شروع آتش‌بس است.

در همین راستا، شبکه صهیونیستی «i۲۴ News» نیز به نقل از منابعی در قاهره اعلام کرد که جنبش حماس به میانجیگران اطلاع داده که آماده پذیرش این طرح بدون هیچ‌گونه تغییر است.

