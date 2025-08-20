بازدید خانوادگی رهبر انقلاب از یک سریال؛ ضرغامی کار تاریخی دوست نداشت!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رضابالا تهیه‌کننده پیشکسوت در برنامه «جام جم» با محور پرونده مدیریت، تولید و پخش سریال‌های تاریخی درباره ساخت سریال «امام علی (ع)» و چالش‌های ساخت این آثار گفت: بحث‌های زیادی آن زمان مطرح بود. من خاطرم هست با آقای داوود میرباقری خدمت یکی از مراجع رسیدیم و او گفت کسی که می‌خواهد درباره امام علی (ع) سریال بسازد باید ۱۰۰ سال درباره زندگی ایشان غور کند. درواقع انتظارات از چنین پروژه‌ای بالا بود و مسائل عدیده ای وجود داشت.

وی با اشاره به حمایت مدیران در مقابل فشارها تصریح کرد: آن زمان مدیران تأثیرگذاری مثل فرید حاج کریم‌خان مدیر گروه فیلم و سریال، مهدی فریدزاده و مدیرانی دیگر کار می‌کردند.

رضابالا با اشاره به خاطره‌ای از ساخت سریال «امام علی (ع)» نیز عنوان کرد: نقش قطام را قرار بود خواننده قبل انقلاب گوگوش بازی کند که میرباقری به مهدی فریدزاده گفته بود این مساله را می‌خواهد خدمت آقا برود و مطرح کند او هم بیاید و دفاع کند. فریدزاده هم خدمت آقا رفته بود و گفته بود که هرچه به خود پیچیدم نتوانستم موضوع را مطرح کنم.

همچنین علی اکبری دیگر تهیه‌کننده حاضر در این برنامه در ادامه درباره تولید سریال «مریم مقدس» و دلیل ساخت آن عنوان کرد: آن زمان مباحثی در راستای اسلام هراسی مطرح بود و یک سریال می‌توانست اسلام و مسیحیت را به هم نزدیک کند.

وی با اشاره به نظر رهبر انقلاب درباره این سریال یادآور شد: در مقطعی خدمت آقا رفتیم که سریال «اصحاب کهف» را تمام کرده بودیم و ایشان مفصل نظرشان را اعلام کردند. فضا خیلی مثبت بود. من همان که دیدم حضرت آقا از آن سریال خوششان آمده از فیلمنامه «مریم مقدس» گفتم که گفتند عالی است، می‌خوانم. من فیلمنامه را خدمت ایشان دادم و به فاصله ۴۸ ساعت بعد علی لاریجانی (رئیس وقت صداوسیما) تماس گرفت که این سریال ساخته شود.

وی با اشاره به حمایت مدیران وقت از ساخت سریال‌های تاریخی تصریح کرد: از نکات مهم مدیریتی این است که یک مدیر پای تهیه کننده‌اش بایستد. آقای لاریجانی شخصاً مدیر پروژه سریال «مریم مقدس» بود. آقای مهاجرانی (معاون سیمای وقت) و آقای پورنجاتی مدیران وقت هم پای کار بودند.

وی درباره پروسه انتخاب نقش اصلی نیز عنوان کرد: ما برای انتخاب نقش حضرت مریم فراخوان دادیم ۲۰۰۰ خانم مراجعه کردند که به ۱۵ نفر رسیدیم. از آقای داوود میرباقری، حسن فتحی و … خواهش کردم که به دفتر بیایند و از این میان با مشورت اینها پنج نفر انتخاب شد. بعد آن پنج نفر را به شهرک غزالی بردیم و لباس نقش را به تن کردند که به ظاهر شبنم قلی خانی بهتر نشسته بود.

وی با اشاره به حضور رهبر انقلاب در پشت صحنه سریال تصریح کرد: من دعوتنامه ای با خودکار نوشتم و حضرت آقا را به اتفاق خانواده دعوت کردم و دادم به دوستی که آن زمان مسئول بود.

علی اکبری اضافه کرد: آن دوست بعداً تماس گرفت و گفت حضرت آقا گفته بودند کل خانواده می‌رویم و حتی به آقا مصطفی هم می‌گویند که از قم بیایند و همه با هم خانوادگی می‌رویم. برای من که میزبان بودم روز عجیبی بود. علی لاریجانی ابتدا خبر نداشت یعنی گفته بودند به مدیران نگویید، فقط هنرمندان باشند و من ۱۱ شب تماس گرفتم و به آقای لاریجانی اطلاع دادم. روزی هم که آقا به شهرک آمدند صحنه‌ای از فیلمبرداری کار انجام شد و ایشان رضایت داشتند.

در ادامه رضابالا از توقف کارهای تاریخی در زمان عزت الله ضرغامی گفت و بیان کرد: ضرغامی علاقه و اهتمامی به ساخت کار تاریخی نداشت.

..............................

پایان پیام/