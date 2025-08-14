به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی المقداد از اعضای فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان طی سخنانی درباره سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به بیروت اعلام کرد که سفر آقای لاریجانی به لبنان موفقیت آمیز بود و ایران کشوری دوست است که به لبنان در آزادسازی سرزمین خود کمک کرد.

علی المقداد در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک، به مداخلات و فتنه جویی‌های آمریکا و مهره‌های آن در لبنان به ویژه در رابطه با سفر علی لاریجانی به این کشور پرداخت و گفت: مداخلات آمریکا که امروز در لبنان شاهد آن هستیم، چیزی بیش از قیمومیت و دیکته کردن بوده و به اجرای دستورات تبدیل شده است.

وی با تاکید بر بقا و قدرت مقاومت در لبنان اظهار داشت: ما از مدت‌ها قبل خواستار توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میان لبنان و ایران هستیم و هر مقام رسمی در هر کشوری حق بازدید از کشورهایی که با آنها در ارتباط است را دارد.

المقداد تصریح کرد: چرا باید از سفر آقای علی لاریجانی به بیروت تعجب کنیم؟ آیا مثلاً این سفر به خاطر آن انجام گرفته که ایران می‌خواهد لبنان را اشغال کند؟ همه می‌دانند کسی که لبنان را اشغال کرده، رژیم صهیونیستی است و آمریکا و کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی نیز در این امر دخیل هستند.

این نماینده حزب الله در ادامه به بحث سلاح مقاومت پرداخته و تاکید کرد: سلاح حزب الله باقی خواهد ماند و این یک موضوع داخلی است. زمانی که رژیم صهیونیستی از همه خاک لبنان عقب نشینی کند، حملات متوقف گردد، اسرای لبنانی بازگردانده شوند و بازسازی کشور آغاز شود، آن‌گاه ما در مورد استراتژی دفاعی لبنان بحث خواهیم کرد.

دیروز همچنین، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان حواشی‌ ایجاد شده توسط برخی طرف‌ها درباره سفر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به بیروت را کم اهمیت خواند و گفت: برادران آرام باشید، ایران کشوری دوست برای لبنان است و با توجه به جایگاه فعالش در منطقه همچنان دوست ما خواهد ماند.

نبیه بری افزود: حزب الله هرگز از بین نرفته و با وجود همه چیزهایی که در معرض آن قرار گرفته اما همچنان یکی از بزرگترین احزاب لبنان است و باید توجه داشت مسائل به این روش با یک مؤلفه و طیف سیاسی و یک طایفه بزرگ در کشور مدیریت نمی‌شوند.

